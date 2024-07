Fino a domani nel Principato la 6ª edizione di Monaco Art Week

Gallerie, case d'asta e appassionati d'arte si uniscono per offrire un circuito di mostre in diversi quartieri, scandito da eventi, incontri con gli artisti e conferenze. Scultura, pittura, alta gioielleria e varie forme di creazione - antiche, moderne e contemporanee - saranno tutte esposte nel corso di questi giorni.

La Monaco Art Week 2024 riunisce 19 partecipanti provenienti da diverse parti del Principato: Artcurial; Boghossian; Christie's; collect|mc; Hauser & Wirth; HOFA; Hôtel des Ventes de Monte-Carlo; Kamil Art Gallery; Lebreton; Elisabeth Lillo-Renner; Moretti Fine Art; NM Contemporary; Opera Gallery; Almine Rech; Galerie Retelet; Galerie Adriano Ribolzi; Sotheby's; Teos Gallery Monte-Carlo; M.F. Toninelli Art Moderne.

Il programma espositivo è scandito da numerosi incontri. La Monaco Art Week ha celebrato il lancio di un nuovo evento annuale, The Future of The Art Market, con dibattiti e conferenze organizzati dal famoso banditore, mercante d'arte e curatore svizzero Simon de Pury. Ieri, il primo incontro ha riunito due figure di spicco d'oltreoceano: l'artista visiva e creatrice di contenuti digitali Hilde Lynn Helphenstein, nota come Jerry Gogosian, e l'artista, autore e docente Kenny Schachter.

Durante la settimana sono stati organizzati altri tre eventi in collaborazione con le istituzioni. Christie's ha organizzato una conferenza fuori sede per celebrare il 60° anniversario della Fondazione Maeght a Saint-Paul de Vence, il NMNM - Nouveau Musée National de Monaco ha ospitato una conversazione con l'artista e architetto Guillaume Aubry in occasione dell'inaugurazione della nuova scultura architettonica "Régulus" nei giardini di Villa Paloma e il Pavillon Bosio - Ecole Supérieure d'Arts Plastiques de la Ville de Monaco ha presentato la sua nuova collezione di libri interamente dedicata alla questione della scenografia.

La Settimana dell'Arte di Monaco è sostenuta dal Dipartimento degli Affari Culturali. È sponsorizzata da ARTE Generali - Mourenon & Giannotti, SMT Société Monégasque de Transports, Flying 7AIR e SMEG.