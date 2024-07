Iñaki Gabilondo, la cultura della comunicazione

Il giornalista Iñaki Gabilondo, durante la consegna del prestigioso Premio Ítaca per il giornalismo, ha sottolineato nel suo intervento l’importanza del valore della credibilità e dell’indipendenza, nonché della responsabilità professionale quando si deve trasmettere un messaggio al pubblico. Non è solo una questione di cosa ma, soprattutto, di come: è tutto qui il valore del suo discorso, riconoscibile e amichevole nelle forme, incisivo e ordinato nella sostanza.

Nel corso della sua rinomata carriera, Iñaki Gabilondo ha vissuto importanti trasformazioni sociali. Oggi, la sua analisi di un mondo sopraffatto dalla tecnologia e dalle incognite che essa comporta è più necessaria che mai, perché richiede una comunicazione capace di tenere il passo e mantenere una visione critica, invitando all’azione e ad essere estremamente efficaci. Una comunicazione che richiede di avere un proprio stile e di saperlo esercitare attraverso tecniche adeguate e tempi giusti.

In ogni sfera della realtà, la comunicazione è concepita come un’arte, un’arte trasformativa impegnata in valori sociali capaci di unire sinergie tra gli opposti. Un’arte che anticipa, che ha capacità di visione, consapevolezza e demistificazione. È anche creatività dell’ascolto, delle pause e delle domande incrociate. L’arte delle parole, della voce e dei movimenti. È la comunicazione che invita all’azione e alla riflessione. Quella che si fa propria e non si perde nel tempo. È la comunicazione che crea spazi di dibattito, informazione e intrattenimento. Anche quello che forma i leader del futuro e li avvicina al pubblico giusto. Questo è il lavoro di uno dei comunicatori più rispettati della professione.

La voce e la firma di Iñaki Gabilondo sono state protagoniste nei momenti più importanti della storia del giornalismo. Il suo vasto lavoro è stato ampiamente riconosciuto e premiato, Doctor Honoris Causa da diverse università e autore di numerose pubblicazioni, tra cui Testimone della storia, Verità come pugni o La fine di un’era. Gabilondo è oggi il riferimento per la comunicazione, il suo lavoro contribuisce ad avvicinarci alla politica, ai grandi personaggi della cultura, della medicina e della tecnologia, a evidenziare l’impegno per il futuro della ricerca e dei diritti sociali. Un riferimento che ha creato una scuola attraverso uno stile proprio e versatile, facendo della comunicazione cultura e un’arte universale capace di ottenere tutto.