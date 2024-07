Nizza, tutte le iniziative in programma in attesa dell’arrivo del Tour de France

Sabato 29 giugno, il Tour de France è partito da Firenze: per la prima volta nella sua storia, non si concluderà nella regione parigina, ma a Nizza il 21 luglio dopo una cronometro individuale che vedrà i corridori lasciare Monaco per arrivare a Nizza, in Place Massena.

Un momento particolarmente atteso che promette un grande spettacolo. Inoltre, nei due giorni precedenti, il gruppo percorrerà le strade dell'entroterra nizzardo affrontando due tappe di montagna.





Per l’occasione, a Nizza, sono stati organizzati molti eventi culturali e sportivi.

Cineteca

Mercoledì 10 luglio alle 21,30 - Proiezione all'aperto di La Bande des quatre di Peter Yates al Quai de la Douane, porto di Nizza.

Musica lirica

Domenica 14 luglio alle 20,30: “Tour d’orchestre(s) à bicyclette” a cura del direttore d'orchestra (e ciclista) Dylan Corlay, partito dall'Alsazia l'11 aprile e atteso a Nizza il 14 luglio per un concerto con l'Orchestra Filarmonica di Nizza al Théâtre de Verdure ore 20,30

Archives/ Patrimoine

Per tutta l'estate: itinerari in bicicletta presso il Centre du Patrimoine – Le Sénat de la Ville de Nice;

Fino al 2 agosto 2024: mostra “Nice, carnavals sportifs” agli Archivi di Nice Côte d’Azur;

Il 19, 20 e 21 luglio 2024: mostra “Histoire du vélo à Nice” nel Fan Parc del Tour de France al Jardin Albert 1er.

Biblioteche

Mercoledì 10 luglio ore 14: Lectures “à bicyclette!” presso la biblioteca di Caucade, a partire dai 5 anni;

In tutte le biblioteche sono disponibili in prestito documenti sul tema del Tour de France e del ciclismo (libri, riviste, DVD, ecc.)

Percorso in bici dell'arte di strada:

Nel week-end del 13/14 luglio: Tour in bicicletta con Andy Dewet nei quartieri orientali di Nizza che riuniscono alcune delle più belle opere di street art della città.

“La Grande boucle Nice Facile”:

Fino al 21 luglio: Rally urbano per famiglie – Gioco per famiglie a partire dai 5 anni intitolato “La Grande Boucle Nice Facile” composto da 8 tappe diverse e il cui obiettivo è scoprire o riscoprire luoghi emblematici della Città di Nizza, percorrendo il percorso dei corridori in occasione della tappa che giunge in città.

Infanzia – Centri ricreativi:

Trasmissione del clip del Tour de France: realizzato e filmato dai bambini dei centri ricreativi – trasmesso all'interno del villaggio del Tour.

Sabato 20 luglio: Grand passage de la ligne d’arrivée (dal più giovane al più grande)

Festival Tous en Selle - Proiezione di film documentari:

Venerdì 19 luglio in serata: Festival “Tutti in sella” al Tour de France Fan Park.