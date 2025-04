Aquareves: i sogni ad acquerello colorano il Suquet (Foto)

Dopo il successo delle esposizioni dedicate all’atelier di incisione (1–14 marzo) e a quello di modellato (21 marzo–6 aprile), l’Accademia di Belle Arti di Cannes apre ora le porte alle creazioni degli allievi del corso di acquerello.



L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 3 maggio 2025, tutti i giorni dalle 10 alle 17 e l’ingresso è gratuito: ad accompagnarci alla sue scoperta Silvia Assin con le sue magiche fotografie.



Nel cuore del pittoresco quartiere del Suquet, l’Accademia si sviluppa attorno a un suggestivo cortile interno, dove si trovano gli atelier dedicati alle arti visive. Qui si tengono corsi diurni e serali di pittura, in tutte le sue declinazioni, ceramica raku (una rarità), e fotografia.





La mostra attuale è frutto del lavoro degli allievi del corso di acquerello, guidati da un’insegnante che propone temi stimolanti e mirati, come l’astratto o l’utilizzo del colore oro.

Alcuni partecipanti, ormai esperti, hanno anche la possibilità di utilizzare gli spazi dell’atelier in autonomia. Il titolo scelto per la mostra, Aquareve, rappresenta un filo conduttore poetico tra i diversi temi esplorati durante l’anno.



Un’occasione imperdibile per scoprire il talento e la creatività che animano i corsi dei Beaux-Arts di Cannes.