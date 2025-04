Tra luce e oscurità: il viaggio artistico di Bao Vuong in mostra a Nizza (Foto)

Il Musée Départemental des Arts Asiatiques di Nizza ospita fino al 19 ottobre 2025 una toccante retrospettiva dedicata all’artista franco-vietnamita Bao Vuong.

L’esposizione, realizzata in collaborazione con l’Union Méditerranéenne pour l’Art Moderne, propone un viaggio emozionante tra memoria, esilio e resilienza, attraverso opere che uniscono materia, simbolismo e introspezione.



Nato in Vietnam nel 1978 e fuggito con la famiglia a bordo di una delle imbarcazioni dei “boat people”, Vuong trasforma la propria storia in arte.

Bao Vuong The Crossing CCXX 2023- Peinture à l’huile, feuilles d’or sur bois ©Bao Vuong / Adagp, Paris, 2025

Cresciuto in Francia e formato tra Tolone e Avignone, l’artista esplora l’identità attraverso tele materiche, incisioni e installazioni che raccontano il dolore della fuga ma anche la forza della rinascita.



Cuore della mostra è The Crossing, serie di dipinti neri incisi che evocano le traversate in mare notturne, metafora potente tra luce e oscurità. Opere che, pur immerse nel buio, lasciano filtrare una luce interiore, simbolo di speranza e guarigione.



Dopo il successo delle sue mostre tra Parigi, Venezia, New York e Singapore, Bao Vuong porta a Nizza la sua arte viscerale e meditativa, dove catrame, oro, incenso e oggetti votivi danno vita a installazioni intime e universali.

Bao Vuong The Crossing CCXIV 2023 - Peinture à l’huile et acrylique, poudre de graphite sur toile ©Bao Vuong / Adagp, Paris, 2025

Un’occasione imperdibile per scoprire un artista che sa trasformare il trauma in bellezza, e la memoria in ponte verso il futuro.



Il Musée Départemental des Arts Asiatiques si trova sulla Promenade des Anglais 405 a Nizza