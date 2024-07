Estate: alcuni consigli e precauzioni per proteggere i bambini in periodi di caldo intenso

I bambini sono particolarmente vulnerabili alle malattie legate al calore (disidratazione, ipertermia, colpo di calore). Nel periodo estivo è quindi essenziale prevenirli, riconoscerli e trattarli.

Si consiglia vivamente di limitare l'esposizione al sole ai bambini di età inferiore a un anno In generale, un bambino non deve essere esposto al sole tra le 12:00 e le 16:00. L'esposizione prolungata al sole o a un'atmosfera surriscaldata aumenta il rischio di insolazione o colpi di calore.

In generale, assicuratevi di limitare i tempi di esposizione. Qualunque sia l'ora e il luogo di esposizione, proteggetelo dal calore assicurandovi che indossi una t-shirt, un cappello e degli occhiali da sole (recanti la marcatura «CE»). Tutte le parti non coperte di indumenti (viso e corpo) esposte al sole devono essere cremate (indice 50) ogni due ore e dopo ogni bagno. La doppia protezione, combinata con un'idratazione regolare, è la migliore alleata contro le radiazioni ultraviolette.

Bere regolarmente per evitare la disidratazione

Si raccomanda di far bere regolarmente i bambini, anche se non ne fanno richiesta. I bambini si disidratano quando perdono più liquido, sudando o urinando, di quanto ne consumano. Nei bambini di età inferiore ai 6 mesi, la perdita d'acqua può essere molto rapida. Va ricordato che il corpo del neonato è ricco di acqua; la sua fragilità è quindi massima: l'acqua rappresenta il 75-80% del peso di un neonato, il 65% di quello del neonato di più di un anno. Inoltre, la disidratazione aumenta i rischi di malattie legate al calore. Una perdita di peso anormale, urina meno abbondante e più scura possono essere segni di disidratazione.

L'impatto del caldo intenso, sintomi facili da rilevare

Questi sintomi, che possono essere numerosi o limitati ad alcuni, sono rapidamente rilevabili nei bambini:

febbre alta: calore interno superiore ai 40 gradi; bocca secca; battito cardiaco rapido; sonnolenza anormale; ipereccitabilità; occhi vuoti e pupille dilatate; nausea e vomito; perdita di conoscenza.

Di fronte a tali sintomi, metti il tuo bambino all'ombra, spoglialo e rinfrescalo, fallo bere e bagna la sua pelle. Occorre intervenire rapidamente perché un colpo di calore non curato può provocare una perdita di conoscenza e gravi sequele. Se i sintomi sono gravi e la situazione dura da un po', chiama il 18 (o il 112).

In auto, livelli critici di temperatura

Anche con una temperatura esterna piuttosto fresca (15 º C-20 º C), la temperatura all'interno di un veicolo può salire oltre i 45 º C. L'aumento può essere folgorante, dell'ordine di 10 º C in soli 10 minuti. Non si dovrebbe mai lasciare un bambino da solo in una macchina immobilizzata al sole. In caso di viaggio in auto in condizioni di caldo intenso, è necessario fornire al bambino abiti larghi, di cotone e di colore chiaro e pensare a farlo bere e rinfrescare regolarmente, con un nebulizzatore per esempio.