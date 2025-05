Cannes Soleil di maggio è online: sfoglia il nuovo numero

È disponibile online il nuovo numero di Cannes Soleil, il magazine ufficiale della città, dedicato agli eventi, alla cultura e alla vita cittadina.

L’edizione di maggio è, come da tradizione, fortemente segnata dal mondo del cinema, con un ricco sommario che spazia dal Festival internazionale dei film delle scuole di cinema (FIFEC) alla rinascita dello storico cinema Star, senza dimenticare il Festival internazionale del film ecologico e sociale (FIFES) e le ultime novità dell’AS Cannes.



E come ogni anno, in questo periodo in cui maggio fa rima con grande schermo, è in arrivo anche un numero speciale interamente dedicato al Festival di Cannes, tra gli appuntamenti più attesi a livello mondiale.





Il magazine è consultabile in formato interattivo direttamente dal sito ufficiale, dove sono disponibili anche gli archivi dei numeri precedenti ed è inserito al fondo di questo articolo in formato pdf.



«Cannes Soleil» è inoltre distribuito in versione cartacea in oltre cento punti di deposito tra esercizi commerciali e spazi pubblici, coprendo capillarmente tutti i quartieri della città.