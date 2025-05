Tra le rose di Grace Kelly: un omaggio speciale per la Festa della Mamma

Nel giorno in cui si celebra l’amore più tenero e incondizionato, quale omaggio migliore se non una passeggiata tra le rose? Per la festa della mamma vi portiamo a scoprire un angolo incantato del Principato di Monaco: il Roseto della Principessa Grace, raccontato attraverso le suggestive fotografie di Silvia Assin.



Sorge nel cuore del Parco Paesaggistico di Fontvieille, ma non è un semplice angolo verde. Il Roseto è un vero e proprio giardino a sé, nato nel 1984 per volontà del Principe Ranieri III in memoria della sua amata moglie, Grace Kelly, icona di eleganza e figura amatissima dai monegaschi.



Allestito secondo i dettami del giardino inglese ma con un’anima tutta mediterranea — merito degli ulivi centenari che punteggiano i vialetti — il Roseto è cresciuto nel tempo: ampliato nel 2000 e ancora nel 2014 per il suo trentesimo anniversario, oggi si estende su 5.000 metri quadrati.





Passeggiando tra i suoi vialetti profumati si scoprono oltre 315 varietà di rose, per un totale di ben 6.000 piante suddivise in sette affascinanti temi floreali. Un vero paradiso per chi ama i fiori e le storie che sanno raccontare.



Ad accogliere i visitatori c’è una presenza silenziosa ma potente: la statua in bronzo della Principessa Grace, scolpita da Kees Verkade, che veglia sul giardino con la sua grazia senza tempo. Poco distante, una piazza centrale con una fontana in bronzo e un suggestivo muro d’acqua illuminato di notte invita alla sosta e alla contemplazione.



Ma non è solo bellezza: questo angolo di pace è anche all’avanguardia. Grazie a un totem interattivo e a una rete di QR code posizionati lungo il percorso, è possibile orientarsi e conoscere nel dettaglio ogni varietà di rosa. Una visita tra natura e tecnologia, da esplorare con lo smartphone in mano e gli occhi pieni di meraviglia.





Il Roseto della Principessa Grace ha ottenuto il marchio “Espace Végétal Écologique” (EVE) da ECOCERT, riconoscimento di una gestione attenta e sostenibile. E non manca l’accessibilità: il percorso è adatto anche a persone con mobilità ridotta e a chi si muove in sedia a rotelle.



Insomma, in questa domenica speciale, lasciatevi avvolgere dal profumo delle rose e dalla storia di una donna che ha fatto sognare il mondo. Perché a volte, per dire “ti voglio bene mamma”, bastano i petali di un fiore e un po’ di poesia.