Un giardino per un eroe: Cannes celebra Christian Bridoux

In occasione dell’80° anniversario della Vittoria degli Alleati nella Seconda guerra mondiale, il Comune di Cannes ha reso omaggio a Christian Bridoux (1924-2025), figura storica della Resistenza francese e membro del corpo d’élite Special Air Service (SAS) delle Forze Francesi Libere.

A lui è stato dedicato un giardino pubblico situato di fronte al Municipio, accanto al Monumento ai Caduti, lungo le Allées de la Liberté.



Durante la cerimonia, il sindaco David Lisnard ha ricordato il coraggio e l’impegno di Bridoux, che già nel 2015 era stato nominato Cittadino Onorario della città. "Christian Bridoux fu uno di quegli uomini straordinari che, a soli 17 anni, sfidarono il destino per liberare la Francia dal giogo nazista, ha dichiarato Lisnard. Intitolargli questo giardino è un atto di memoria e di gratitudine eterna".





Il giardino si trova in un’area di grande valore simbolico, recentemente riqualificata all’interno del programma di rinnovamento urbano delle Allées de la Liberté. Frequentato da cittadini e turisti, lo spazio verde è oggi dedicato a un uomo che ha segnato la storia nazionale e locale.



Nato nel 1924, Bridoux si unì alla Francia Libera attraversando il Paese in guerra per raggiungere Londra. Dopo essere stato arrestato e riuscito a evadere più volte, entrò nel SAS e partecipò a missioni di sabotaggio e guerriglia dietro le linee tedesche. Fu tra i protagonisti della liberazione di Lione, delle Vosgi, dell’Alsazia e della Germania.



Dopo il 1945, seguì il generale Leclerc nelle operazioni in Indocina, dove fu ferito tre volte. Decorato con numerose onorificenze francesi e straniere, fu nominato Cavaliere e poi Commendatore della Légion d’Honneur.



Stabilitosi a Cannes oltre sessant’anni fa, Bridoux ha continuato a coltivare il senso del dovere e della memoria, partecipando fino alla fine alle cerimonie patriottiche locali. Si è spento il 5 febbraio scorso, all’età di 100 anni.