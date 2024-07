Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Jammin'Summer Session

Fino al 2 agosto 2024

Concerti di jazz gratuiti per presentare la giovane generazione del jazz, tanto inventiva quanto talentuosa.

Luoghi la Petite Pinède a Juan-les-Pins e il chiosco, Place Nationale, ad Antibes. Dall'8 al 18 luglio, 23,24,30, 31 luglio e 1 e 2 agosto. La Médiathèque Albert Camus, ad Antibes - 9 e 18 luglio alle ore 11

Pinède Gould et Place Nationale



63è Jazz à Juan

Fino al 18 luglio 2024

Decano dei festival di jazz in Europa, Jazz a Juan è parte integrante della cultura e del patrimonio francese ed europeo, essenziale per la sua eccezionale influenza, che lo rende uno dei più prestigiosi ed efficaci vettori di comunicazione di Antibes Juan-les-Pins e della Costa Azzurra sulla scena internazionale.



Festival "L'humour à la plage"

Fino al 5 luglio

Pinède Gould Juan-les-Pins



Pia et l'étoile magique

Il 13 e 14 luglio – Ore 11

Théâtre Le Tribunal



Marry Curry-Poppins...

Il 13 e 14 luglio – Ore 15

Théâtre Le Tribunal



Summer Marching Band

Dal 14 luglio al 15 agosto

Dans les rues d'Antibes Juan-les-Pins



Concert Ambiance 80

Venerdì 19 luglio

Pinède Gould – Ore 21



63e Jazz à Juan

Fino al 18 luglio

Pinède Gould



Théâtre en plein air

Fino al 14 agosto (chaque mercredi) – Ore 21

Espaces du Fort Carré



Mostre ed esposizioni

Les torches olympiques et paralympiques de 1936 à 2022

Fino al 28 luglio

Les Arcades



Hervé Rubeaud

Fino al 4 agosto 2024

Artiste Peintre

Palais des congrès



Exposition Samouraï, l'empreinte des guerriers

Fino al 31 agosto 2024

Médiathèque Albert Camus



Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad

Fino al 27 ottobre 2024

Musée Picasso



Visite guidate



Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 23 e 30 luglio ore 9,30 - Il 16 luglio ore 15,30

Visita guidata della vecchia Antibes in inglese: il 19 luglio ore 14,30 – L’11 luglio ore 15,30.

Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles - Il 15 luglio ore 15,30 – Il 22 luglio e il 29 luglio ore 9,30

Visita «gourmande»: Tutti i venerdì alle 9,30 tranne il 12 luglio.

Visita guidata alla scoperta dei mest ieri d’arte: Il 4 e il 17 luglio ore 16,30.