Roquebrune Cap-Martin, inaugurato il centro di informazione municipale di Saint-Roman

È stato inaugurato il centro di informazione municipale di Saint-Roman, alla presenza di numerosi rappresentanti eletti. La nuova struttura di accoglienza integrata riunisce i servizi del Comune e di La Poste. È un passo importante per migliorare i servizi a disposizione dei cittadini.

La nuova struttura, voluta da Patrick Cesari, sindaco di Roquebrune-Cap-Martin, mira a fornire un servizio locale e concreto agli utenti.

Il centro fa parte di una strategia globale volta a garantire una risposta uniforme ed efficiente alle esigenze dei cittadini: "La particolare topografia di Roquebrune-Cap-Martin, con i suoi quartieri frammentati, ha reso necessaria la creazione di questo centro per migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi comunali", spiega il sindaco Patrick Cesari.

Gli utenti possono ora svolgere un'ampia gamma di procedure amministrative in loco, dalla richiesta di documenti ufficiali alla prenotazione di appuntamenti per lo stato civile e all'invio di lettere.

Nella seconda metà dell'anno sarà messa a disposizione dei privati una postazione informatica per facilitare le procedure amministrative non cartacee, come la registrazione dei figli su Concerto, l'aggiornamento del fascicolo familiare e la richiesta preventiva di passaporti o carte d'identità tramite l'Agence Nationale des Titres Sécurisés... L'assistenza personalizzata ai cittadini e l'accesso a Internet contribuiranno a combattere il divario digitale.

Orario apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00.Sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00

Per informazioni Tel: 04 92 10 48 63 Mail: direction.generale@mairiercm.fr Sito web: www.roquebrune-cap-martin.fr