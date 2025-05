Presentate le attività e novità del Servizio Infanzia e Famiglie di Monaco

Lunedì 5 maggio, il Sindaco Georges Marsan e la sua Vice responsabile della Gioventù, Chloé Boscagli, hanno accolto la stampa all'Espace Parents del Foyer Sainte Dévote. Tra gli argomenti affrontati nel corso di questo appuntamento: politica della prima infanzia e della gioventù, presentazione delle missioni e dei servizi, momenti salienti dell'anno passato e svelamento del programma per le prossime settimane, lavori attuali e futuri legati agli asili nido.



"Dall'apertura nel 1997 dell'Asilo di Monte-Carlo, che è stato recentemente ristrutturato, un cammino considerevole è stato percorso e oggi non meno di 13 strutture permettono di accogliere 400 culle, curate da 190 persone impiegate al Servizio Infanzia e Famiglie" ha sottolineato il Sindaco nel suo discorso.



La conferenza ha permesso di presentare il programma della prima giornata dedicata alla Prima Infanzia, posta sotto l'Alto Patronato di S.A.S. la Principessa Charlène. Questo evento si terrà sabato 17 maggio 2025, dalle 10:30 alle 15:30, al Parc Princesse Antoinette.



Chloé Boscagli ha sottolineato questo evento inedito: «La prima giornata della prima infanzia illustra questa volontà di miglioramento continuo, scambi con le famiglie, innovazioni pedagogiche e sviluppo dell'accompagnamento parentale attraverso vari workshop».



In accesso libero e aperto a tutti, questa giornata offrirà l'opportunità alle famiglie di scambiare con i professionisti della prima infanzia, che lavorano quotidianamente per lo sviluppo e il benessere di ogni bambino. La sua vocazione è anche quella di far scoprire l'offerta educativa proposta negli asili del Principato e nel Mini-Club del Larvotto. Infine, l'evento metterà in evidenza le professioni essenziali per il buon funzionamento delle strutture di accoglienza: professionisti dell'asilo nido, personale amministrativo (segreteria, contabilità), nonché i servizi tecnici (agenti di pulizia, factotums, cucina, lavanderia).

Sono stati svelati altri eventi di punta di questa primavera, in particolare quelli sviluppati nell'ambito del Progetto Comunale Junior come la Bricks Academy che si terrà il 6 giugno e la Splash Party il 18 giugno. A Sqadra è stata presentata anche una squadra di giovani volontari che parteciperanno agli eventi comunali (vedi comunicato allegato dedicato a questa iniziativa). Da notare anche che, come ogni anno, i giovani potranno partecipare alla Street Art Challenge proposta a giugno.