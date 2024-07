Turisti in Costa Azzurra, oltre la metà sono stranieri

Nel pieno dell’estate, l’Osservatorio del Turismo #CotedAzurFrance ha pubblicato un rapporto sui movimenti e le presenze registrate nel corso di tutto il 2023.

Un interessante studio che aiuta a comprendere meglio le ragioni alla base di un successo che impone la Costa Azzurra come uno dei territori più attrattivi per i turisti provenienti da tutto il mondo.



Nel 2023, la Costa Azzurra ha accolto la maggior parte dei visitatori in strutture commerciali: la percentuale è stata del 70%.

Tra questi, il 43% dei turisti ha soggiornato in hotel, con una durata media di 2,3 notti per soggiorno . È durante il periodo estivo che il tasso di occupazione di alberghi e residence sale: 78% a giugno, 80% a luglio e fino all'83% ad agosto.



Le locazioni turistiche rappresentano il 22% dei soggiorni commerciali e dominano il settore degli affitti ammobiliati con l'80% dei soggiorni, circa 1,8 milioni di soggiorni.



Poco più della metà dei turisti che visitano la Costa Azzurra sono stranieri (52%) e il 48% di loro vi soggiorna per la prima volta (rispetto al 23% dei visitatori francesi, su 5,6 milioni di soggiorni di provenienza interna).

In testa gli italiani, favoriti dalla vicinanza alla Francia, che rappresentano il 15,8% dei soggiorni provenienti dall'estero.

Al secondo posto Gran Bretagna e Irlanda, con il 15,5% dei soggiorni esteri.

Al terzo e quarto posto si collocano gli Stati Uniti e l'Europa dell'Est, rispettivamente con il 9,6% e l'8,4% dei soggiorni all'estero.



Nel 2023, un terzo (32%) dell'offerta ricettiva si è concentrata nella Métropole Nice Côte d'Azur.

Seguono Cannes-Mandelieu e Antibes – Sophia, con rispettivamente il 26% e il 20% dell'offerta totale della Costa Azzurra.



Di tutte le camere d'albergo, poco più della metà sono classificate come 4 o 5 stelle (di cui il 12% a 5 stelle). Le camere nelle strutture 3 stelle rappresentano quasi un terzo dell'offerta (32%).