Il Principato di Monaco a Roma per la sessione annuale del Consiglio di Amministrazione del Programma alimentare mondiale

Nel suo discorso, la direttrice esecutiva, Cindy MCCAIN, ha parlato delle numerose crisi in corso - in particolare a Gaza, in Sudan, nel Sahel, ad Haiti, in Yemen Myanmar e Ucraina - nonché delle misure adottate per sostenere e proteggere le popolazioni popolazioni sul campo, ma anche dei team del PAM che lavorano in prima linea per aiutare le comunità vulnerabili. comunità vulnerabili duramente colpite dalla carenza di cibo.

Sottolineando la necessità vitale di far arrivare gli aiuti alimentari d'emergenza in queste aree, ha invitato i membri a usare tutto il loro peso politico e diplomatico “per alleggerire i vincoli di accesso, garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori umanitari e, soprattutto, contribuire a negoziare soluzioni politiche per porre fine ai conflitti che stanno alimentando tanta fame e sofferenza in tutto il mondo”.

Durante la sessione, il Consiglio esecutivo del PAM ha approvato, tra le altre cose, la Relazione annuale sulle prestazioni per il 2023, il Piano di gestione per il periodo 2024-2026 e tre piani strategici nazionali, tra cui quello del Regno del Lesotho per il periodo 2024-2029.