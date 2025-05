Selezionate le migliori opere del "Coup de Coeur des Lycéens" 2025 - Fondazione Prince Pierre di Monaco

La giuria del Premio «Coup de Coeur des Lycéens» 2025 della Fondazione Prince Pierre de Monaco, composto da studenti di seconda elementare del Liceo Albert I, del Liceo François d'Assise - Nicolas Barré e del Liceo Rainier III, si è riunito per stabilire la lista ristretta dei romanzi in lizza per questa nuova edizione. Organizzato ogni anno dal 2007, questo premio premia un autore per la pubblicazione del suo primo lavoro.

Tra i sette romanzi preselezionati all'inizio dell'anno scolastico, i titoli scelti dagli studenti per la selezione sono:

• Tornado, Simon Fichet, edizioni Marchialy,

• Danza con le tue catene, Anaëlle Jonah, edizioni Fayard,

• Un padre in panchina, Damien Lecamp, edizioni Léo Scheer,

• Dopo la nebbia, Estelle Rocchitelli, edizioni Dalva,

• Fracture(s), Lidwine Van Lancker, edizioni Livres Agités.

Il prossimo 3 giugno, gli autori selezionati saranno invitati a difendere il loro romanzo davanti alla giuria dei liceali, in occasione di un incontro organizzato nel Principato. Gli alunni avranno quindi a disposizione le vacanze estive per perfezionare le loro letture e riflettere sulla loro scelta, prima del voto finale che si terrà all'inizio dell'anno scolastico.

Il nome del vincitore sarà rivelato durante la cerimonia di proclamazione dei Premi della Fondazione Prince Pierre, martedì 14 ottobre 2025 all'Opéra Garnier di Monaco.