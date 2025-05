Si allungano di una settimana i tempi di lavoro al Larvotto di Monte-Carlo

I lavori, avviati dal 2 gennaio al Larvotto, di posa di geotubi e di realizzazione di isolotti in scoglio con eco-design, hanno dovuto essere momentaneamente sospesi per questioni di sicurezza e di conservazione dell'ambiente marino.

Conseguenza: questa operazione, che doveva concludersi mercoledì 30 aprile, si protrarrà di una settimana, fino a mercoledì 7 maggio incluso. Inoltre, come misura di protezione degli utenti, le pratiche dei bagni in mare e delle immersioni saranno vietate fino a tale data nelle zone indicate sulla cartina qui di seguito.



I ristoranti e negozi del complesso balneare rimarranno aperti, senza restrizioni. Condotti dalle 6:00 alle 22:00, questi lavori hanno lo scopo di proteggere la spiaggia del Larvotto e di stabilizzare il tratto di costa per rispondere alle esigenze di sicurezza dell'accesso alle zone balneari.