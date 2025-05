Piano Nazionale degli Alloggi, Monaco conferma la nascita del nuovo edificio "La Luciole"

Nell'ambito del Piano Nazionale per l'Alloggio dei Monegaschi, e come annunciato al Consiglio Nazionale durante le sedute pubbliche di bilancio, il Governo del Principato conferma la realizzazione di un nuovo immobile demaniale sulla presa della «Villa Luciole» situata al 5, rue Louis Auréglia.

In seguito alla pubblicazione nel Journal de Monaco del 13 settembre 2024 di un bando di gara per l'aggiudicazione di un Contratto di Promozione Immobiliare, il Gruppo «S.A.M. MICHEL PASTOR GROUP (M.P.G) / S.A.M. PROBAT» è stato nominato vincitore per portare a termine questo progetto.

Il programma prevede la costruzione di un edificio su 10 livelli, composto da 27 appartamenti di cui uno di tipo T5 e ventisei di tipo T2, oltre a un parcheggio privato. La consegna degli alloggi è prevista per il terzo trimestre del 2028, al termine di un cantiere condotto nel rispetto dei migliori standard ambientali e architettonici, e per il quale il governo intende fare in modo che vengano messi in atto tutti i mezzi per limitare gli inconvenienti.

Per accompagnare la buona integrazione del progetto nel suo ambiente e garantire una comunicazione chiara e regolare durante i lavori, il governo ha chiesto che siano organizzate regolarmente riunioni d'informazione con gli abitanti della zona.