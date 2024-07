La Maison de l'Artisanat et du Goût di Nizza celebra il Tour de France con una collezione esclusiva (Foto)

Il Tour de France si avvicina a Nizza per un’eccezionale “tre giorni” e la Maison de l'Artisanat et du Goût de Nice, vetrina dei talenti e dei prodotti locali, lancia una collezione speciale per celebrare il passaggio del Tour de France: #ILoveNice, tazze, berretti, bottiglie, penne, ventagli, calamite, portachiavi.

E anche poster in edizione limitata, numerati e firmati dagli artisti locali Dolcenola, Patrick Moya, Gabriel Martinez e Ludovic Aimé sul tema “Votre version de l’arrivée du Tour de France à Nice ".





Una collezione esclusiva denominata “Tour de France” che incarna una delle missioni della Maison de l'Artisanat et du Goût de Nice: collegare i talenti locali con i grandi eventi del territorio e offrire loro una vetrina.

Con più di 75 creatori, artigiani e agricoltori rappresentati, la Casa dei Mestieri e dei Gusti di Nizza conferma così il suo ruolo di promotore del patrimonio culturale e gastronomico locale, luogo essenziale per scoprire l'autenticità e la diversità del territorio nizzardo.





La collezione è disponibile nelle due boutique della Maison de l'Artisanat et du Goût de Nice, situate nel centro commerciale Nicetoile (livello -1) e al 34 avenue Jean Jaurès, a Nizza.

La Casa dell'Artigianato e del Gusto di Nizza sarà presente anche nel Fan Park (Jardin Albert I) dal 19 al 21 luglio.