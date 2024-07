Monaco, disponibile il nuovo modello di carta prioritaria per disabili

Pensata per facilitare la vita quotidiana e gli spostamenti delle persone con disabilità, la tessera “priorità per i disabili” dà accesso prioritario ai posti a sedere sui mezzi di trasporto pubblico, nelle aree e sale d'attesa, nonché nei locali e negli eventi aperti al pubblico.

Annunciato dal Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute in occasione della presentazione del piano Handipact, è ora disponibile un nuovo modello di “carta prioritaria per disabili”.

Questa nuova tessera offre una serie di vantaggi ai suoi possessori:

- un logo più visibile e identificabile, in modo che il titolare possa indicare immediatamente il proprio status in caso di necessità. il proprio status in caso di necessità;