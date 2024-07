Villeneuve Loubet: fine settimana tra gastronomia e musica

Per due sere, sabato 20 luglio e domenica 21 luglio 2024, Villeneuve Loubet si trasformerà nel paradiso dei buongustai e degli amanti della musica dal vivo.

I ristoranti del villaggio e quelli effimeri proporranno una variegata offerta gastronomica.

Saranno presenti una delegazione di Forlimpopoli, le associazioni di Villeneuve, i camion attrezzati per la distribuzione del cibo e i commercianti del villaggio.

Il programma non sarà solo gastronomico: ogni sera concerti con gruppi diversi come Duo Gold d'Azur, The Presidents, PopCorn, The Dudes e Canzonissima.

Un'occasione unica per cenare con la famiglia rallegrati da tanta musica e partecipare alla festa per tutta la serata, visitare il Museo d'Arte Culinaria di Escoffier e la mostra “Auguste Escoffier, un umanista” dopo aver degustato un'imperdibile Pesca-Melba o un'altra delle delizie del Re degli Chef!

Al fondo dell’articolo è inserito il programma completo delle Serate Gourmet e Musicali.

Una novità è la presenza di un bar d’acqua: strumento per prevenire la guida a rischio durante la stagione estiva, metterà a disposizione, gratuitamente, un etilometro così da verificare le proprie condizioni prima di mettersi al volante.

Il water bar servirà solo acqua e consentirà di trovare ospitalità se ci si sente ubriachi.

Il water bar vuole essere anche un “luogo sicuro” per le donne: saranno distribuiti anche particolari “preservativi”: dispositivi dotati di coppette che impediscono l'introduzione di farmaci nei bicchieri.

L’ingresso é gratuito