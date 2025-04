Festeggiate la Pasqua nei ristoranti del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Venite a scoprire i menu e le proposte dei nostri Chef per la Pasqua nei ristoranti monegaschi. Momenti dolci e gustosi... festeggiamenti pasquali indimenticabili da Monte-Carlo Société des Bains de Mer!

Hôtel de Paris Monte-Carlo

L'Hôtel de Paris Monte-Carlo vi apre le porte del Le Grill per un'esperienza culinaria gustosa durante i pranzi della domenica e del lunedì di Pasquetta: un menu firmato Dominique Lory.

- Adulti a partire dai 13 anni: menu unico a 275 euro a persona, bevande escluse.- Bambini fino a 2 anni: menu gratuito. - Prezzo tradizionale per bambini da 2 a 12 anni: Menu a 60 €. - Offerta valida da domenica 20/04 al 21/04 solo a pranzo - Prenotazioni: T.+377 98 06 88 88

Potrete anche gustare un buffet con caccia alle uova nella Salle Empire, con musica dal vivo e animazione per i vostri bambini!

L'offerta comprende: - Animazione musicale e per bambini - Prezzi: 340€/persona inclusa 1/2 bottiglia di vino + acqua minerale (50% per i bambini sotto i 12 anni). - Offerta valida domenica 20/04. Prenotazione: T.+377 98 06 88 98

Con le sue 3 stelle nella Guida Michelin, Le Louis XV - Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris non smette mai di sorprendere. Lo chef Emmanuel Pilon vi propone un menù eccezionale incentrato sulla naturalezza.

Prezzi :- Menu di Pasqua di 4 portate + formaggio e dessert a 420 euro, bevande escluse. - Menu di Pasqua di 3 portate + formaggio e dessert a 380 euro, bevande escluse. - Menu giardino a 290 euro, bevande escluse. - Offerta valida domenica 20/04 solo a pranzo.

E scoprite anche le Colombe pasquali di Sandro Micheli. Un dolce gourmet ispirato alla tradizione italiana, disponibile dall'8 al 20 aprile. Prenotazioni: T.+377 98 06 88 64

Hôtel Hermitage Monte-Carlo

L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo vi offre un pranzo gourmet nella Salle Belle Epoque, seguito da una caccia alle uova per bambini.

L'offerta comprende: - Un buffet, du champagne à discrétion, l'eau et les cafés - Une animation et une chasse aux œufs pour les enfants (salon Excelsior) Tarifs : 240€/personne et 120€/enfant. Offre valable le dimanche 20/04.Prenotazione: T.+377 98 06 95 95

Al ristorante Pavyllon* Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alléno all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, assaporate il Brunch Pasquale a cura dello chef Yannick Alléno. Prezzo: 175 €/persona, con un bicchiere di Champagne. Abbinamento vino e cibo 75 €. Prenotazione: T.+377 98 06 98 98

Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort

Condividete momenti di festa e di gastronomia al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort con il Brunch di Pasqua all'Espace Calypso.

L'offerta comprende:- Brunch a tema pasquale e Champagne Taittinger Prélude Grands Crus illimitato; - caccia alle uova per i bambini che partecipano al brunch e per i bambini che soggiornano in hotel. Prezzo: 205 €/persona. Offerta valida domenica 20/04 dalle 12.30 alle 15.00. Tariffa bambini: 50 € per i bambini sotto i 6 anni e 100 € per i bambini sotto i 12 anni. Prenotazione: T.+377 98 06 03 60

Casino de Monte-Carlo

Il Casinò di Monte-Carlo offre il pranzo nei suoi due ristoranti iconici:

Thermes Marins Monte-Carlo

Concedetevi un pranzo di Pasqua alle Thermes Marins Monte-Carlo e godetevi un menu sano e gourmet in un ambiente idilliaco presso L'Hirondelle.

L'offerta comprende: Menu di 3 portate. Prezzo: 110 euro Bevande escluse. Oltre a questo menu speciale è disponibile il menu abituale. Offerta valida domenica 20/04 e lunedì 21/04.Prenotazioni: T.+377 98 06 69 30

Café de Paris Monte-Carlo

Café de Paris Monte-Carlo proposta à la carte e proposta di spalla d'agnello al taglio in sala. Offerta valida da domenica 20/04 a lunedì 21/04. Prenotazione: T. +377 98 06 76 23

Mada One

Da gustare sul posto o da asporto, il Mada One vi propone una collezione unica di dolcetti di Pasqua, realizatti dal Pôle Sucré, da assaporare durante le festività pasquali.