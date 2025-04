Monaco, all'Auditorium Rainier III concerto col maestro Nicholas Collon

Prossimo appuntamento sinfonico domenica 13 aprile alle 18:00 per un concerto sotto la direzione del direttore britannico Nicholas Collon che si esibirà per la prima volta con l'OPMC.

I giovani pianisti olandesi Lucas & Arthur Jussen, artisti in residenza di questa stagione, interpreteranno il Concerto per due pianoforti in re minore di Francis Poulenc, un'opera audace che mescola influenze classiche, ritmi jazz e esplosioni di virtuosismo.

Il programma si aprirà con la suite sinfonica Printemps di Claude Debussy e si concluderà con il Concerto per orchestra di Béla Bartók.