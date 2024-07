Monaco aderisce alla 36ª sessione del Consiglio Internazionale di Coordinamento del Programma Uomo e Biosfera

Agatha KORCZAK, Primo Segretario della Delegazione permanente del Principato di Monaco presso l'UNESCO, ha partecipato alla 36a sessione del Consiglio internazionale di coordinamento del Programma sull'uomo e la biosfera (ICC-MAB) dell'UNESCO, tenutasi ad Agadir, in Marocco, dal 1° al 5 luglio 2024.

Al centro delle discussioni, i piani d'azione, in particolare in relazione agli altri obiettivi delle Nazioni Unite in materia di biodiversità, la gestione, le reti, la partecipazione dei giovani e l'avanzamento delle conoscenze scientifiche di queste aree.