Monaco rafforza il suo impegno nella salute pubblica internazionale

Dal 11 al 13 maggio 2025, il Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute del Principato di Monaco ha preso parte alla 11ª riunione di alto livello dell’Iniziativa dei piccoli paesi della Regione europea dell’OMS a Bled, in Slovenia. L’incontro, organizzato sotto l’egida del governo sloveno, ha riunito dodici Stati membri dell’OMS Europa con una popolazione inferiore ai due milioni di abitanti, con l’obiettivo di favorire lo scambio di buone pratiche e soluzioni innovative in ambito sanitario.

La delegazione monegasca ha avuto un ruolo chiave nella presentazione di Handipact, la politica nazionale avviata nel 2023 per migliorare la vita delle persone con disabilità e favorirne l’inclusione sociale. Grazie alla sua visione trasversale e innovativa, Handipact ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, aprendo la strada a futuri scambi con l’OMS per la valorizzazione internazionale di questa iniziativa.

Nel corso della riunione, i rappresentanti dei vari paesi hanno discusso temi cruciali come l’innovazione tecnologica, la partecipazione sociale e la prevenzione sanitaria, individuando strategie applicabili alle realtà locali. Inoltre, Monaco ha potuto rafforzare i rapporti con esperti e leader internazionali, consolidando collaborazioni avviate su diversi progetti comuni.

A meno di due settimane dalla 78ª Assemblea mondiale della sanità, che si terrà a Ginevra dal 19 al 27 maggio 2025, la conferenza di Bled ha offerto l’opportunità di affrontare le difficoltà finanziarie che l’OMS sta attraversando, ribadendo al tempo stesso l’importanza di un impegno collettivo per risultati tangibili nel settore della salute pubblica. In un contesto globale sempre più complesso, Monaco riafferma il suo ruolo attivo nella cooperazione internazionale per la sanità.