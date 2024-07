Il Ministro di Stato monegasco Dartout alla 4ª riunione della Comunità politica europea a Blenheim Palace nell'Oxfordshire

Keir Steimer, primo ministro britannico, ha accolto più di quaranta capi di Stato e di governo, il Presidente del Consiglio Europeo, l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, il Segretario Generale della NATO, il Segretario Generale dell'OSCE e il Segretario Generale della NATO. Segretario Generale dell'OSCE e il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Pierre Dartout con Re Carlo

Tutti i leader europei hanno ribadito il loro sostegno all'Ucraina. Come nelle precedenti edizioni, l'obiettivo del vertice è stato quello di rafforzare la coesione e la cooperazione tra tutti i Paesi europei su temi di attualità come la migrazione, il mantenimento della democrazia e la sicurezza energetica.

Pierre DARTOUT ha partecipato a una tavola rotonda sul tema “energia e connettività”, durante la quale ha sottolineato che “per superare la crisi energetica, dobbiamo lavorare per diversificare le fonti energetiche. Tuttavia, non dobbiamo perdere di vista la lotta al cambiamento climatico”.

Il Ministro di Stato ha anche colto l'occasione per avere colloqui con i suoi omologhi di Andorra e San Marino, per riaffermare i legami di amicizia e cooperazione che uniscono i tre Stati, e con Robert ABELA, Primo Ministro di Malta. Al termine della giornata, Sua Maestà il Re Carlo III ha ricevuto tutti i leader per un rinfresco.

La prossima edizione della Comunità politica europea si terrà nel novembre 2024, a Budapest, nell'ambito della Presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea.