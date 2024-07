La 5ª valutazione del Gruppo di Stati contro la corruzione plaude alle misure adottate da Monaco

La valutazione giunge al termine di un processo di esame delle normative anticorruzione e la visita in loco dei valutatori nel novembre 2023, cui le autorità monegasche si sono preparate per diversi mesi.

Riunito in sessione plenaria il 21 giugno scorso, il GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) ha adottato il rapporto di valutazione del 5° ciclo di Monaco, che si concentra sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione dell'integrità all'interno delle amministrazioni centrali e delle forze dell'ordine (servizi di polizia).

Monaco è soddisfatta della qualità degli scambi con il GRECO nel corso degli ultimi mesi e dei mesi e che le caratteristiche specifiche del Principato siano state prese in considerazione nella sua valutazione del 5° ciclo, che si conclude con la formulazione di raccomandazioni riguardanti gli alti dirigenti e le forze dell'ordine. esecutivo e le forze dell'ordine.

Le autorità monegasche hanno ora 18 mesi di tempo per presentare un rapporto sullo stato di avanzamento delle misure adottate per attuare le raccomandazioni loro rivolte.

Il GRECO ha notato che le autorità monegasche hanno già adottato regolamenti anticorruzione a livello governativo, nominato un responsabile della compliance, istituito un comitato etico, effettuato una mappatura dei rischi e avviato un progetto di legge sugli informatori.

Il Principato si impegna a proseguire gli sforzi e a far progredire la propria legislazione anticorruzione nel rispetto delle istituzioni, come ha fatto per oltre 10 anni durante i precedenti cicli di valutazione. Il Rapporto di valutazione è stato pubblicato oggi ed è disponibile sul sito web del GRECO www.coe.int/greco e sul portale del Governo: www.gouv.mc