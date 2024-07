Campeggio in Corsica: le migliori destinazioni per una vacanza indimenticabile

Ricca di fascino, natura incontaminata e di un vasto numero di camping, la Corsica rappresenta la meta ideale per tutti coloro che amano vivere il mare a 360 gradi! Attraverso i campeggi Corsica è possibile concedersi una vacanza da sogno anche se si dispone di un budget limitato. Ecco quali sono le migliori destinazioni per trascorrere una vacanza indimenticabile, senza spendere troppo.

Corsica: come organizzare una vacanza in campeggio

Scegliere di trascorrere le vacanze in Corsica significa vivere un’esperienza indimenticabile! Tra mare cristallino, montagne maestose e vegetazione rigogliosa, la Corsica è la destinazione perfetta per fuggire dalla quotidianità senza allontanarsi troppo dall'Italia.



Questo piccolo paradiso incastonato nel centro del Mediterraneo vanta una scelta piuttosto ampia anche per quanto riguarda i villaggi italiani, con o senza animazione, e i campeggi sul mare. Le strutture sono generalmente molto accoglienti e piuttosto attive, soprattutto nei mesi estive.



Con la propria tenda, con un camper a noleggio o con una casa mobile accogliente - ideale se si viaggia in famiglia - un soggiorno in campeggio è il miglior modo per andare alla scoperta di questa magica isola. Ecco quali sono le destinazioni più gettonate per chi cerca una soluzione economica oppure per coloro che invece preferiscono concedersi una vacanza all'insegna del glamping.

Vacanze in campeggio: cosa vedere in Corsica

Il camping in Corsica è soprattutto natura! Gli appassionati di escursionismo potranno scoprire siti come il Golfo di Porto (Patrimonio dell'Umanità UNESCO), la riserva naturale delle Isole Cerbicale, la Castagniccia, il parco naturale regionale della Corsica o le impressionanti Calanques de Piana.



I più sportivi, invece, non potranno perdersi il famoso GR 20, ovvero il sentiero escursionistico a lunga percorrenza considerato uno tra i più difficili di tutta Europa.



Ma fare camping in Corsica significa anche andare alla scoperta di città antiche dal fascino unico, come Ajaccio, Corte, Bastia, Bonifacio e Porto Vecchio. Si tratta di luoghi in cui sono ancora ben visibili le influenze delle varie civiltà che si sono susseguite nei secoli, come quelle cartaginesi, romane e genovesi.



Quando si desidera organizzare una vacanza in questa regione francese è bene sapere che alcuni campeggi non consentono di effettuare i pagamenti con la carta di credito! Perciò, per evitare brutte sorprese, è consigliabile informarsi anticipatamente su quelle che sono le modalità di pagamento disponibili.

Campeggi Corsica Nord: le mete più ambite

I Campeggi in Corsica del Nord si trovano immersi in un paesaggio naturalistico incontaminato di incredibile bellezza, caratterizzato da falesie che si alternano a rocciosi promontori e graziose calette. In questa zona dell’isola si trovano diverse mete turistiche dotate di tanti campeggi attrezzati anche per famiglie. Nell'alta Corsica, per esempio, si potranno ammirare suggestivi tratti costieri caratterizzati dalla bella Spiaggia di Caruchettu.



Anche i campeggi a Bastia rappresentano un’ottima scelta per soggiornare in prossimità della seconda città della Corsica. Qui, il viaggiatore potrà ammirare un'architettura davvero affascinante. Da visitare assolutamente il vecchio porto della città. Molti dei campeggi in Corsica si trovano in riva al mare, in prossimità di spiagge adatte anche alle famiglie, o nelle vicinanze di calette dotate di campeggi con animazione per bambini, piscina, ristoranti e altri servizi.

Camping Corsica Sud e costa orientale

I Campeggi in Corsica del Sud vantano un mare spettacolare e una cornice naturale famosa per il suo splendore. Scendendo verso Figari, è possibile prenotare un campeggio a pochissimi minuti dalla città di Bonifacio. Da qui, affittando una barca, si potrà raggiungere la Sardegna e le sue famosissime spiagge.



Salendo verso la costa orientale della Corsica, invece, si trovano i campeggi di Porto-Vecchio, dove si può visitare la sua deliziosa cittadella e le sue emblematiche spiagge dotate dei rinomati camping Santa Giulia Corsica.



Arrivando in aereo ad Ajaccio, capitale della Corsica, si potrà scegliere di soggiornare in uno dei deliziosi chalet dei campeggi Ajaccio, per vivere una vacanza all’insegna di sole, mare e relax.

Conclusione

Trattandosi di un’isola ricca di luoghi e paesaggi incantevoli, il modo perfetto per visitare la Corsica è in moto - l'ideale per chi viaggia in coppia - o in macchina, con amici o famiglia al seguito. Poiché le zone da visitare assolutamente sono davvero tante, si consiglia di programmare un itinerario a più tappe.