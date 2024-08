Monaco, Patrick Cellario alla conferenza interministeriale Unesco sullo sport di Parigi

Patrice Cellario, Consigliere del Governo e Ministro degli Interni, ha partecipato il 24 luglio scorso a Parigi alla conferenza ministeriale organizzata dall'UNESCO dal titolo "Lo sport cambia il gioco", accompagnato da Anne-Marie Boldbouvier, Ambasciatrice e dai membri della rappresentanza permanente monegasca delegazione.



Nel suo discorso, Cellario ha ricordato l'impegno del Governo del Principe nella promozione dello sport e dell'educazione fisica attraverso politiche pubbliche forti, in particolare nel campo dell'istruzione e delle associazioni. Monaco è intervenuto durante un panel sul ruolo degli insegnanti nella trasmissione dei valori dello e attraverso lo sport.

Patrice Cellario ha inoltre sottolineato il fatto che Monaco sarà la capitale dello sport nel 2025. Le azioni del Comitato per la Promozione e la Tutela dei Diritti della Donna, dell'ONG monegasca Pace e Sport, del Comitato Olimpico Nazionale (CHO) e dell'Organizzazione Monegasca

Sono stati evidenziati anche i casi del Comitato Antidoping (CMA).

Il panel, moderato da Stefania Giannini, Vicedirettore per l'Istruzione, ha accolto anche i Ministri della Repubblica d'Irlanda, David Byrne, del Sud Africa, Gayton Mckenzie, di Haiti, Nyola Lynn Sarah Devalis Octavius, il presidente della sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, Matar Ba, ma anche atleti come Ral Vieira de Oliviera, calciatore, o Katharina Fritsch, Responsabile della comunità e dei tesseramenti dell'FC Norimberga,



La Conferenza ministeriale, aperta da Edouard Matoko, vicedirettore per le relazioni esterne dell'UNESCO a nome del direttore generale dell'UNESCO, ha riunito un centinaio di ministri dello sport e degli atleti in occasione dei Giochi Olimpici del 2024 a Parigi. Le tavole rotonde si concentrano sui legami tra i valori tematici dell'UNESCO e lo sport.



Questa giornata ha anche permesso a Patrice Cellario di interagire con i suoi colleghi Ministri del Principato di Andorra, San Marino, Irlanda, Italia, Madagascar, Lussemburgo e anche con il calciatore Rai Vieira de Oliviera



Monaco è membro dell'UNESCO da 75 anni e sostiene la sezione sportiva dell'UNESCO che lavora per stabilire una politica pubblica per l'educazione fisica e lo sport. Inoltre, nel 2007, il Principato ha ratificato la convenzione internazionale contro il doping nello sport.