A Mentone la prima pattuglia di agenti della Polizia municipale in mountain bike

Ieri pomeriggio, martedì 30 luglio, davanti alla stazione delle Sablettes, si è schierata la prima pattuglia in mountain bike composta da agenti della polizia municipale e nazionale, alla presenza del sindaco Yves e del commissario Yannick Dupin, capo dipartimento del distretto di polizia nazionale di Mentone.

Fino alla fine del periodo estivo, le squadre pattuglieranno in bicicletta i luoghi non accessibili ai veicoli a motore, come il centro storico, la strada pedonale o la spianata delle Sablettes.

L'iniziativa, che rientra nel rafforzamento della cooperazione tra la polizia nazionale e quella municipale, consente una migliore vicinanza alla popolazione e un intervento più efficace su un certo numero di reati.