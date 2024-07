75° Festival della Musica di Mentone, stasera concerto del pianista turco Fazil Say

Per la 75ª edizione del Festival della Musica stasera alle 21.30 presso la basilica di San Michele Arcangelo il concerto del pianista turco Fazil Say

In programma musiche di C. Debussy: Preludi - Libro I “La Fille aux cheveux de lin”, “La Cathédrale engloutie”, “La danse de Puck”, “I menestrelli C. Debussy: “Clair de lune” dalla “Suite bergamasque” L.75 M. Ravel: Miroirs: “ Noctuelles : Très lèger ‘, ’ Oiseaux tristes : Très lent”. W.A. Mozart: Sonata per pianoforte in La maggiore KV.331 F. Say: “Yeni hayat” (“Neues Leben”) Sonata per pianoforte op.99, 4 Ballate - Nazim, - Ses, - Kumru, - Inverno a Istanbul Fantasie di jazz