Villeneuve Loubet, due serate all’insegna del Rinascimento

Villeneuve Loubet promette di far vivere, giovedì 1° agosto e venerdì 2 agosto 2024, due serate rinascimentali, la ricostruzione di una delle pagine più belle della storia della cittadina della Costa Azzurra.

Atmosfera rinascimentale, feste paesane, cortei, spettacoli, torneo di sport d'altri tempi, danze e musica, balli e…tanto altro.

La storia

Nel XVI secolo, la famiglia Lascaris con Anne de Tende, signori di Villeneuve riuscì a ricostruire e ripopolare il villaggio, abbandonato in seguito a epidemie e carestie.

Occupato nel 1536 dall'imperatore Carlo V in persona, il castello di Villeneuve conobbe il suo momento di gloria nel 1538 quando il re di Francia, Francesco I, venne a soggiornarvi per negoziare la tregua di Nizza con l'imperatore su richiesta del papa Paolo III.



Il programma di giovedì 1° agosto e venerdì 2 agosto 2024

Ore 19 - 24: Animazione paesana (mercato, bancarelle, taverne, accampamento, iniziazioni, balli di corte e di paese, scenette teatrali, spettacoli di strada, quiz rinascimentali);

Ore 19-20,30: Incontri e Tornei (tiro con l'arco, combattimenti, giostre musicali, giochi antichi)

Ore 20: partenza del Corteo Reale dal piazzale della chiesa di San Marco per arrivare intorno alle 21 sulla piazza principale;

Ore 23: Ballo di chiusura