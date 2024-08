Moro Progetto Bagno: tra crisi e boom, la storia continua (1974-1984). Per il 90° compleanno un regalo speciale!

Tra il 1974 e il 1984 l'Italia si trovò ad affrontare le conseguenze della crisi petrolifera del 1973, con un'economia stagnante e un'inflazione alle stelle.

Bordighera: una roccaforte di stabilità

Nonostante il clima generale sfavorevole, Bordighera riuscì a mantenere una certa stabilità. La bottega idraulica della famiglia Moro, situata in via Vittorio Emanuele II, era un punto di riferimento per la comunità, con clienti che arrivavano anche da fuori città.

Moro Progetto Bagno: un'azienda in crescita

Sotto la sapiente guida di Adelmo, l'azienda era in continua espansione, dimostrando una grande resilienza di fronte alle difficoltà. Grazie al flusso costante di commesse e all'intuito imprenditoriale di Adelmo, Moro Progetto Bagno gettò le basi per il suo futuro successo.

Un viaggio nel tempo sul Blog aziendale: Nel nuovo capitolo del blog, si potranno ripercorrere gli anni tra il 1974 e il 1984, scoprendo le tappe fondamentali che hanno segnato la crescita dell'azienda.

Ecco una breve anteprima:

Le origini: dalle umili origini della bottega idraulica di Anselmo Moro alla nascita di un'azienda leader nel settore.

L'intuizione di Adelmo: come la sua visione imprenditoriale e l'innovazione hanno portato al successo Moro Progetto Bagno.

Giancarlo e la svolta moderna: l'ingresso di Giancarlo ha dato una spinta propulsiva all'azienda, con l'introduzione di nuove tecnologie e strategie di marketing.

Il tocco di Martita: il suo gusto estetico ha contribuito a creare lo showroom di arredo bagno moderno e raffinato che conosciamo oggi.

La partnership con Ceramica Catalano: una collaborazione decennale basata sulla qualità, l'innovazione e il design made in Italy.

Moro Progetto Bagno e Ceramica Catalano: un connubio perfetto tra tradizione e innovazione

Ceramica Catalano: un marchio italiano che dal 1967 incarna la passione per l'artigianato e la costante ricerca della qualità. Nata dall'abilità di esperti ceramisti, l'azienda si è affermata come sinonimo di eccellenza e innovazione nel settore dell'arredo bagno.

Dagli anni '70 in poi, a seguito del trasferimento da Civita Castellana a Roma, Ceramica Catalano ha ampliato la sua produzione, includendo pezzi classici di stile popolare che hanno impreziosito i bagni di tutta Italia.

Moro Progetto Bagno condivide con Ceramica Catalano valori fondamentali come l'innovazione, la sostenibilità e la produzione 100% italiana. Ogni prodotto Catalano viene realizzato con sistemi digitalizzati e tecniche di smart manufacturing, uniti alla maestria artigianale, per un connubio perfetto tra tradizione e modernità. L'attenzione al dettaglio e la ricerca continua sono elementi imprescindibili per Ceramica Catalano.

Moro Progetto Bagno compie 90 anni: un regalo per i clienti!

Moro Progetto Bagno compie 90 anni! Un traguardo importante da festeggiare insieme ai clienti, a cui l'azienda vuole dedicare un regalo speciale come segno di gratitudine per la fiducia dimostrata negli anni.

Non perdere l'occasione di conoscere la storia di Moro Progetto Bagno e di approfittare del regalo esclusivo riservato ai clienti! Clicca e scopri la promozione!