Prodotti Naturali per Capelli Ricci e Bio parrucchiere

Prodotti naturali per capelli ricci, Piante Tintorie tutto da scoprire in un Salone Bio.

Ecco il primo salone bio in Liguria fondato da un Parrucchiere e Tecnico Tricologo Esperto in Capelli Ricci che espone i suoi imperdibili consigli su dieta ed alimenti, per avere capelli sani con un corretto e sano stile di vita.

Prodotti naturali per capelli ricci

Se desideri avere capelli splendidi, una chioma radiosa, risolvere i tuoi baby Hair, veder finalmente crescere i tuoi capelli che non si allungano mai oltre ad una certa lunghezza e dire addio alla chimica credo che stai per scoprire una novità completamente rivoluzionaria.

La salute dei capelli parte dalla cute

Non può esistere un capello sano su una cute non in equilibro. Nel nostro Salone Bio, abbiamo a cuore la salute dei capelli. Per raggiungere i migliori risultati abbiamo un approccio consulenze con le clienti.

Cerchiamo di creare un armonia tra salute della cute e salute dei capelli grazie all'utilizzo di piante ayurvediche e tutto il mondo vegetale che lo completa.

Per avere ottimi risultati stilistici bisogna puntare sulla struttura dei capelli e della cute ancor prima che pensare al taglio giusto. Non esiste il taglio giusto se il capello non è in forma!

Come un atleta performa bene solo se è in salute, allo stesso modo il capello inorgoglisce chi li porta solo se in perfetta salute.

Le clienti che vengono in salone sono accolte in una fase di consulenza supportata da tricocamera con alcune domande sulle esigenze abitudini e desideri. Successivamente vengono proposte alcune soluzioni, volte a farle raggiungere gli obiettivi desiderati.

Questi Splendidi Risultati vengono raggiunti in periodi di tempo variabili a secondo delle situazioni di partenza.

A supporto dei trattamenti vegetali ayurvedici e prodotti completamente naturali ad uso esclusivo della linea VictorLab nel salone bio di Max, vengono impiegate Modernissime Tecnologie Elettroniche che ottimizzano ulteriormente le performance dei trattamenti, tra le tecnologie troviamo:

Ovviamente i risultati raggiungibili sono sempre soggettivi e dipendono sempre dal punto di partenza della cliente, quello che è garantito è un sicuro miglioramento di stato generale dei capelli rispetto al punto di partenza.

L'approccio di trattare i capelli come un patrimonio da preservare e non come un materiale da sfruttare eleva lo stato di salute delle capigliature dei capelli delle nostre clienti ad un livello di salute e bellezza superiore.

Grazie al know-how raggiunto durante anni di studio e ricerca e sviluppo abbiamo ottenuto il riconoscimento di Salone Bio da parte dell’ente certificatore Aia. Inoltre, abbiamo ricevuto anche il titolo di Tecnico Tricologo presso la Società Italiana di Tricologia.

Ci piace ricordare alle nostre clienti, quanto sia importante l'alimentazione per un buono stato di salute generale e soprattutto dei capelli. Proprio a questo scopo abbiamo chiesto lumi al Dott. Fabrizio Fantini, laureato in biologia ed autore di molti libri scientifici ad indirizzo tricologico che ci ha gentilmente messo a disposizione alcuni estratti del suo libro che potete Consultare e/o Scaricare ed acquistare integralmente Qui

Bio parrucchiere, la scelta di avere dei capelli sani

Avere capelli sani è una scelta, con la cura dei dettagli e la ricerca della perfezione che sono il nostro credo. Sono tantissime le donne alla quale abbiamo dato risultati importanti e che non speravano neanche minimamente di poter migliorare in maniera cosi impattante la salute dei loro capelli.

Di seguito solo alcune delle testimonianze:

Max è semplicemente il migliore… Se vuoi fare un regalo a te stessa e ai tuoi capelli vai da lui!! L’ho conosciuto dopo che ho iniziato a perdere i capelli in seguito ad un trattamento alla cheratina “andato male”… cosa posso dire, Max ha salvato la mia chioma e a distanza di quasi un anno posso dire di non aver mai avuto dei capelli più sani e belli, grazie ai suoi trattamenti e ai suoi prodotti (che sono diventati gli unici e soli che uso e non posso più farne a meno). Nulla da aggiungere, sono il top, attenti, gentili e sempre disponibili. Mai più senza !!!!! 🩷🩷🩷Aurora Zagni

Nessuno mai aveva trattato i miei ricci come è stato fatto in questo luogo.

Prima di tutto la privacy e la tranquillità: un luogo piccolo, accogliente, senza rumori assordanti tipici dei grandi parrucchieri. Poi la cura per le coccole: tisane biologiche e infusi profumatissimi, caffè, biscotti…

Ma soprattutto: la dedizione e la passione per questo lavoro che si traduce in esperienza e risultato sorprendente. Nessuno aveva mai tagliato i miei capelli in questo modo, addirittura studiando la forma della mia testa! Consiglio a tutte le ricciole di passare di qui, io addirittura mi sposto da milano…!

Elisa Galli

Grande Max e gentilissimo Igor.... a 60 anni sono riuscita ad avere i capelli lunghi e con un colore stupendamente naturale ..... grazie Patrizia Pissavini

Una totale trasformazione dei capelli! Questa è la mia esperienza, sin dal primo trattamento. Finalmente un colore che non pizzica sul cuoio capelluto e non brucia nel naso quando respiri nel tempo di posa, un colore caldo e avvolgente con profumi piacevoli di tè . Un ambiente rilassante dove posso leggere e riposare anche la mente e non essere inondata da domande e richieste di consigli appena si sa che faccio l’avvocato. Un beneficio che resta sul capello anche dopo i normali lavaggi fatti da sola a casa. È vero che il costo è superiore a quello di altri saloni ma c’è tanto studio, lavoro, aggiornamento e qualità dietro .Annalisa Russo

Finalmente ho trovato un professionista capace che sa come trattare i ricci. Dopo la consulenza iniziale abbiamo iniziato un percorso che ha migliorato visibilmente i capelli già dopo un paio di sedute. La tinta con prodotti naturali ha poi conferito corpo e riflessi nuovi. Ho apprezzato l’approccio che parte dalla cura del capello, per poi proseguire con il colore per concludere, a capello ristrutturato, col taglio.

Consiglio vivamente Max e il suo salone.Marilena Urzi

Max ha la grazia e l'umiltá dei grandi. Sa ascoltare i desideri della cliente e condurli con delicatezza verso il risultato perfetto. L'amore per il suo lavoro trova pieno coronamento nel suo talento. È davvero raro trovare professionisti così. Inutile aggiungere che una volta provato, non lo lascerete piú. Consigliatissimo. Laura B

Mi sono recata da Max disperata a seguito di una terribile esperienza avuta in un altro salone. Si è preso cura dei miei capelli, passo dopo passo, conferendogli nuovamente vita. Ho apprezzato la filosofia secondo la quale prima, pone l’attenzione sulla salute del capello, e soltanto dopo, sull’estetica. Lui, una persona comprensiva, disponibile e competente; i prodotti con i quali opera in salone sono certificati di origine naturale e biologica; il locale è pulito, accogliente e comodo al centro. Lo consiglio caldamente. Un grazie di cuore, a presto! Veronica Petrillo

Ho conosciuto Max per caso e quando mi ha parlato del suo lavoro e del tipo di colorazioni che usava ho voluto subito provarli in quanto non ho mai fatto tinte, tanto più dal parrucchiere ma solo riflessanti di erboristeria dal momento che i miei capelli sono molto delicati e ho problemi di caduta. Beh! Per farla in breve ho provato queste colorazioni vegetali e ho scoperto una magia di sfumature ad effetto di copertura perfetta e di lunga durata superiore anche alle tinture tradizionali... Per non parlare della lucentezza e corposità acquistata dal capello e che dire di Max... Un perfetto alchimista!!! Super soddisfatta!!! Barbara Pirro

