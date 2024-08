Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Fuochi d’artificio

Festival pyromélodique - Baie de Juan-les-Pins

Giovedì 15 agosto ore 22,30

Giovedì 22 agosto ore 22

Giovedì 29 agosto ore 22

Antibes, route du bord de mer (entre le Fort Carré et les plages de la Brague) - Domenica 24 agosto ore 22



Mostre ed esposizioni

Fino al 4 agosto 2024 - Hervé Rubeaud - Artiste Peintre - Palais des congrès

Fino al 31 agosto 2024 - Exposition Samouraï, l'empreinte des guerriers- Médiathèque Albert Camus

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso



AURON

SEMAINE DE LA DANSE SALSA

Dal lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2024.

Centre de la station



BEAULIEU SUR MER

BEAULIEU-LA-NUIT 2024, FESTIVAL

Dal venerdì 2 a domenica 4 agosto 2024 dalle 18 alle 1.

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



BELVÉDÈRE

NUIT DU CONTE À BELVÉDÈRE, SPETTACOLO

Venerdì 2 agosto 2024 alle 20:30.

Sur les placettes du village au fil de la nuit

Belvédère



CONCERT AVEC “BACCHAS BAND”

Domenica 4 agosto 2024 alle 21.

Place des Tilleuls



BREIL SUR ROYA

Scappatelle barocche: Commedia dell'Arte

Venerdì 2 agosto da 21:00 a 22:30

Sous le chapiteau, au bord du lac



Spettacolo nell'ambito del Festival Reflets du lac

Venerdì 2 agosto da 21:00 a 23:30

Chapiteau Espace loisirs



Serata estiva: suona “The First Name”

Sabato 3 agosto da 21:00 a 23:00

Hameau de Piène Haute



CAGNES SUR MER

JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

Fino al 13/09/2024, tutti i venerdì.

La ville de Cagnes-sur-Mer vous donne rendez-vous dans le cadre unique du Haut-de-Cagnes sur la place du Château pour les soirées d’été "Jazz au Château"

02/08 : Les pornographes

09/08 : The memory box trio

16/08 : Hetty Kate

23/08 : Boogaloo jazz quartet

30/08 : Cathy Heiting quintet

06/09 : Smoking jive

13/09 : En jazzimini trio

Place du château - Haut-de-Cagnes



MEETING HIPPIQUE D’ÉTÉ

SAMEDI 3 AOÛT

Soirée “Exotique”

(feu d'artifice)

MERCREDI 7 AOÛT

Soirée #RACEANDCARE

(feu d'artifice)

SAMEDI 10 AOÛT

Soirée “Glamour et Chic” et Championnat Méditerranéen des Trotteurs

(feu d'artifice)

SAMEDI 24 AOÛT

Soirée de l’Amitié BFM Nice Côte d’Azur

(feu d'artifice)

Hippodrome de la Côte d'Azur



FEUX D’ARTIFICE À L’HIPPODROME DE LA CÔTE D’AZUR

SAMEDI 3 AOÛT

Soirée “Exotique”

(Feu d’artifice)

MERCREDI 7 AOÛT

Soirée #RACEANDCARE

(Feu d’artifice)

SAMEDI 10 AOÛT

Soirée “Glamour et Chic” et Championnat Méditerranéen des Trotteurs

(Feu d’artifice)

SAMEDI 24 AOÛT

Soirée de l’Amitié BFM Nice Côte d’Azur

(Feu d’artifice)

Tarif : 5 € / gratuit - de 18 ans. Animations

permanentes : structures gonflables, vélos sulky, promenades à poneys, voiture suiveuse.

Hippodrome de la Côte d'Azur



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



CANNES

ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - BOULEVARD JEAN HIBERT

Giovedì 1° agosto 2p024 dalle 19 a mezzanotte

Boulevard Jean Hibert, Cannes



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - LE TOUR DU MONDE EN 60 MINUTES

Venerdì 2 agosto 2024 ore 10,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - DE L’ORIENT À CANNES, UN VOYAGE PICTURAL

Venerdì 2 agosto 2024 ore 15,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



FÊTE DE LA SAINT-SAUVEUR

La fête du Suquet

Da venerdì 2 agosto a lunedì 5 agosto 2024

Entrée libre et gratuite

Vendredi 2 août

20h - Concours de pétanque Challenge « Franco Piermattei/Majolfi/Depalma » (en doublette)

Lieu : boulodrome des Allées de la Liberté à Cannes.

Samedi 3 août

21h - Concert exceptionnel de BONEY M – L’original Show,

offert par la ville de Cannes avec en première partie Richard Gardet Orchestra, Tribute Patrick Juvet live, Karen Cheryl live et la participation exceptionnelle de Pat Ottawa (D.I.S.C.O, Haut les mains, T OK….)

Lieu : Cour de l’école Mont Chevalier, 11 rue Hibert à Cannes - Entrée gratuite (ouverture des portes à 20h).

Dimanche 4 août

11h30 - Grande messe en provençal avec l’aimable participation de l’Académi Dou Miejour. Bénédiction des échaudés et épis de blé.

Lieu : Église Notre-Dame d'Espérance, 1 rue de la Castre à Cannes.

13h - Cérémonie du souvenir aux enfants du quartier morts pour la France avec la participation de l’Espérance de Cannes et de l’Académi Dou Miejour, suivi de l'apéritif d'honneur organisé par le comité des fête du Suquet.

Lieu : Square Musso, rue du Pré à Cannes.

21h30 - Grand bal avec l'Orchestre Blue Cocktail (entrée gratuite)

Lieu : Cour de l’école Mont Chevalier, 11 rue Hibert à Cannes - Entrée gratuite.

Lundi 5 août

19h30 - Clôture de la fête avec le traditionnel Aïoli, suivi du bal avec l’Orchestre Blue Cocktail. Entrée : 30 € par personne sur réservation au 06 10 68 61 52 ou 06 10 35 78 31 (merci de laisser un message)

Lieu : Cour de l’école Mont Chevalier, 11 rue Hibert.



ÉVÉNEMENT SPORTIF, PELOTE BASQUE - CANNES / HOSSEGOR

Grand Chistera

Venerdì 2 agosto 2024 ore 21

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



ANIMATIONS, VISITE DE LA COMMISSAIRE

Sabato 3 agosto 2024 ore 15

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



ANIMATIONS, LE BAL MYTHOLOGIQUE

Domenica 4 agosto 2024

A partire dalle ore 16

Terrasse Riviera

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - ESPLANADE PANTIERO

Martedì 6 agosto 2024 dalle 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero



EXCURSION, VISITE DU QUARTIER CALIFORNIE

Martedì 6 agosto 2024 ore 9

Résidence Californie, 25-27 avenue Roi Albert 1er



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - PLACE DU MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 7 agosto 2024 dalle 19 a mezzanotte

Marché provençal de La Bocca

Place Paul Roubaud



EXPOSITION, THE KID, CHARLIE CHAPLIN - L'EXPOSITION

9e Musée éphémère du cinéma

Fino a domenica 25 agosto 2024

Horaire(s) :

Tous les jours de 14h à 22h

Nocturne exceptionnelle jusqu'à minuit le mardi 30 juillet

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, GARE CROISETTE

Fino a domenica 25 agosto 2024

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



PAGES À LA PLAGE 2024

Une bibliothèque face à la mer

Fino a venerdì 30 agosto 2024

Horaire(s) :

De 10h à 13h et de 14h à 17h45

plage Zamenhof, boulevard de la Croisette (avant le jardin de la Roseraie), Cannes



EXPOSITION, L'ÉVASION DU MARÉCHAL BAZAINE

Fino al 30 settembre 2024

Tous les jours de 10h à 17h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



ANIMATIONS, LUNA PARK

Fino a sabato 31 agosto 2024

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Parking Coubertin

7, avenue Pierre Poési



EXPOSITION, DESSUS DESSOUS - JULIEN DES MONSTIERS

Fino a domenica 22 settembre 2024

Horaire(s) :

Mai et juin

Mar - Dim : 10h - 13h et 14h - 18h

Juillet à septembre

Tous les jours : 10h - 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, ODETTE DOMERGUE

Fino a domenica 22 settembre 2024

Tous les jours de 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, BOTTLED SEA 2124

L'univers plastique de George Nuku

Fino a domenica 17 novembre 2024

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CAP D'AIL

SOIRÉES ESTIVALES : CONCERTO ABBA FOR EVER

Venerdì 2 agosto 2024 dalle 21 alle 23.

Amphithéâtre de la mer

Avenue Plage Marquet



HANDIPLAGE

FINO AL 01 SETTEMBRE 2024

Insignita del marchio Handiplage nel 2015, la spiaggia del Marquet è accessibile alle persone a mobilità ridotta tutti i giorni dalle 10.40 alle 18.00.

Plage Marquet

Avenue Plage Marquet



ANIM’ÉTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Plage Marquet

Avenue de la plage Marquet



CARROS

CYRIL GALAMINI & THE SWINGIN’MUSTARD, CONCERTO

Sabato 3 agosto 2024 alle 21.

Concert de Jazz, Chanson française et Musique latine organisé dans le cadre du festival Les Nuits de la Villa.

Amphithéâtre Barbary

Carriero Fernand Barbary

1, Place de la Mairie



COLOMARS

CANTATES D’AZUR – ZINE BAND ORCHESTRA, CONCERTO

Venerdì 2 agosto 2024 alle 21.

Concerto di musica popolare e tradizionale nell'ambito delle Sere d'Estate.

La Sirole



EZE

MOSTRA DANIEL BARNIER, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 AGOSTO 2024

Mostra Daniel Mostra

Una mostra è un’occasione per confrontarsi con lo sguardo, il giudizio e la critica del pubblico.

I dipinti presentati da Daniel Barnier riflettono i suoi gusti e gli eventi che lo hanno segnato: la musica, la danza, il mare, le donne, il calcio. Anche città come Parigi, Monaco, Nizza, New York...

Alcuni dipinti sono un omaggio ad alcuni pittori che ammira.

La linea rossa è colore, non verità ma sensazione, emozione, vita. L’arte non deve essere ragionevole. Può essere seducente, enigmatico, commovente o sovversivo, ma mai ragionevole... Non sarebbe più arte, dice Daniel Barnier.

Attraverso il suo lavoro, l'arte è vista in molteplici modi, di volta in volta scherzosi o sognanti, ma mai innocenti.

In un'epoca in cui certi barbari sognano di chiuderci nell'oscurità e nella notte dei sensi, è fondamentale contrastarli con il linguaggio delle forme e dei colori. Il linguaggio delle idee e delle emozioni.

Èze



LES THÉÂTRALES D’EZE, FESTIVAL

Da venerdì 2 a martedì 6 agosto 2024 dalle 20 alle 23.

Con il patrocinio di Francis Huster, padrino onorario, e Véronique Jannot, l'indimenticabile Coffee break e spettacolo con Laurent Voulzy di Désir, Désir, cinque serate di teatro dove si susseguiranno commedia, dramma romantico, commedia di carattere.

Commedia con Paul Belmondo e Christian Vadim in Papasss, Stand alone con Philippe Lellouche… Il secondo grado sarà presente anche in Chers Parents, nominato al Premio Molière per la migliore commedia 2022, con risposte feroci e feroci di Bernard Alane e Frédéric Tirmont; senza dimenticare la commedia insolita Il mio nome è Georges con Mélanie Page e Grégory Bacquet i cui incontri romantici avvengono attraverso il gioco dell'amore e l'azzardo dei nomi femminili delle ville del suo quartiere.

Un festival all'aria aperta in uno spazio naturale a seicento metri sopra il Mediterraneo, un festival a contatto con il pubblico.

Èze



FALICON

TRIBUTE ABBA FOR EVER, CONCERTO

Sabato 3 agosto 2024 alle 21.

Concerto omaggio al gruppo ABBA nell'ambito delle Sere d'Estate.

Place Bellevue



GATTIERES

FESTIVAL OPUS OPÉRA

Venerdì 2 agosto 2024 alle 21.

Domenica 4 agosto 2024 alle 21.

Per il suo 35° Festival, l'Opus Opéra de Gattières presenta La RONDINE!

Place Grimaldi



ISOLA

SETTIMANA DELL’ADRENALINA

Fino al venerdì 2 agosto 2024.

Isola 2000



“SERE D’ESTATE” – PARIGI, LO SPETTACOLO

Sabato 3 agosto 2024 dalle 21 alle 23.

La compagnia di Gil Marsala proporrà un magnifico spettacolo che rende omaggio alla chanson francese del dopoguerra.

Nel villaggio Isola, sotto il tendone, a partire dalle 21.00.

Isola

FESTIVAL DELLA TERRA E DELLA MONTAGNA

Domenica 4 agosto 2024.

Festa della Terra e della Montagna a Isola 2000

Festival della Terra e della Montagna propone attività sportive supervisionate come orienteering, trail running, mountain bike, arrampicata ed escursioni guidate. Saranno presenti anche un mercato di produttori locali, un angolo letterario ed espositori. Ci saranno anche divertenti laboratori sulla natura, la fauna selvatica, la cucina responsabile e l'apicoltura. L'evento inizia alle 10.00 e alcune attività richiedono una registrazione preliminare presso l'ufficio turistico.

Isola 2000



PALLONE DEI GIOCHI OLIMPICI A ISOLA 2000, BALLO

Mercoledì 7 agosto 2024.

Pallone dei Giochi Olimpici a Isola 2000

Ore 20.00: Concerto con DJ Flo.

Venite vestiti da sportivi per festeggiare.

Isola 2000



LA BOLLENE VESUBIE

SOIRÉES ESTIVALES CHANSON FRANÇAISE

Venerdì 2 agosto 2024 dalle 21 alle 23.

Chanson Française Acoustic Songs sous le chapiteau

place Général de Gaulle



LANTOSQUE

SOLEMAR, CONCERTO

Venerdì 2 agosto 2024 alle 21.

Concerto di world music nell'ambito delle Sere d'Estate.

Questo duo di cantanti-percussionisti vi propone un repertorio latino e festoso. Bossa nova, bolero, rumba, reggae, tanghi cantati, zouk, salsa, biguine... Tanti stili che ti promettono una serata sfrenata per ballare fino alla fine della notte!

Hameau de Loda

Place de Loda



LE BROC

EXPOSITION DE STÉPHANE BOLONGARO: “TOTOR”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne 14 luglio e 15 agosto.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



LEVENS

ABBA FOR EVER, CONCERTO

Giovedì 1° agosto 2024

Orari di apertura il giovedì dalle 21 alle 23.

Halle du Rivet

Chemin du Rivet



LES VENDREDIS DE LA PLACE “ETIENNE CHANTEUR – DJ”, CONCERTO

Venerdì 2 agosto 2024

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 23.

5 Place de la République



CABARET SOUS LES ÉTOILES, SPETTACOLO

Martedì 6 agosto 2024

Orari di apertura il martedì dalle 21 alle 23.

Halle du Rivet

Chemin du Rivet



MENTON

75° Festival di Musica di Mentone - "Il silenzio della foresta

Giovedì 1 agosto da 18:00 a 19:00

Parc du Pian



75° Festival di Musica di Mentone - "Ossessione Tango

Venerdì 2 agosto da 18:00 a 19:00

Palais de l'Europe 8 avenue boyer



Soirée Génération TAGADA

Sabato 3 agosto da 21:00 a 23:30

Esplanade Francis Palmero



75° Festival di Musica di Mentone - Jonathan Fournel

Sabato 3 agosto da 18:00 a 19:00

Palais de l'Europe 8 avenue boyer



OFF du 75ème Festival de Musique - Benjamin PRISCHI, piano.

Martedì 6 agosto

Square des Etats-Unis



75° Festival di Musica di Mentone - Serata dei giovani talenti Yamaha

Mercoledì 7 agosto da 18:00 a 19:00

Palais de l'Europe 8 avenue boyer



Visite guidée de l'Exposition "Aux origines du sport"

Mercoledì 7 agosto da 14:30 a 15:15

Musée de préhistoire régionale Rue Lorédan Larchey



Visite guidée : Le jardin du Royal Westminster ; Laissez-vous conter Menton

Mercoledì 7 agosto da 10:30 a 11:15

Hôtel Royal Westminster 28/30 avenue Félix Faure



Soirées jeux vidéo et jeux de société

Fino al 23 agosto

esplanade des sablettes



Soirée Just Dance

Fino al 23 agosto

esplanade Francis Palmero



Mostra "Alchimia" di Michèle TORRELLI

Fino al 30 luglio

L'Odyssée Bibliothèque Municipale -

Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Martedì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata del giardino di Val Rahmeh con giardiniere

Il Giovedì ore 10,15

Lasciatevi raccontare la storia del giardino mentre scoprite la sua vegetazione varia e rigogliosa.

Tra la freschezza delle fontane, le vasche e i vialetti ombrosi dal fitto fogliame, scoprite una vegetazione rigogliosa e diversificata. Giardino di acclimatazione e conservatorio, l'orto botanico ospita una gamma eccezionale di piante: quasi 1.700 specie e varietà provenienti dalle regioni mediterranee, subtropicali e tropicali. Questa diversità e l'atmosfera esotica sono rese possibili da un microclima privilegiato, più caldo e umido rispetto al resto della Costa Azzurra. Il nostro... Leggi di più

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



MONACO

Monte-Carlo Philharmonic Orchestra - "Concert at the Prince's Palace"

Giovedì 1 agosto 2024, alle 21.30

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Concert - "Myriam Fares - Mille et Une Nuits"

Venerdì 2 agosto 2024, alle 20h

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Concert - "Tony Momrelle"

Da venerdì 2 alle 21h, a sabato 3 agosto 2024

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



Events - "DJ Night"

Sabato 3 agosto 2024

Quai Albert Ier



Concert - "Il Volo"

Sabato 3 agosto 2024, alle 20h

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Monte-Carlo Philharmonic Orchestra - "Concert at the Prince's Palace"

Domenica 4 agosto 2024, alle 21.30

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Exhibition - "L’Harmonie des Plumes aux Mille-et-Une Couleurs"

Da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2024, dalle 12.30 alle 17h

Comité National Monégasque A.I.A.P - U.N.E.S.C.O.

10 Quai Antoine 1er

Activity - "Circus Workshop"

Fino a venerdì 9 agosto 2024

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Exposition photos - "Monaco et le Tour de France"

Fino a sabato 31 agosto 2024

I Giardini Saint Martin

Avenue Saint-Martin



Gastronomy - "ZIA Pop-Up Restaurant"

Fino a sabato 31 agosto 2024, dalle 19h alle 22.30

Hotel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone



Exhibition - "Turner: the Sublime Legacy"

Fino a domenica 1 settembre 2024, dalle 10h alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Concrete beaches, artificial landscapes"

Fino a lunedì 30 settembre 2024

Collect|MC

20 Bd de Suisse



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "Miquel Barceló, Oceanographer"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Environment - "Monaco Zero Cigarette Butts"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Principato di Monaco



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

CLASSIC BASILIQUE FESTIVAL : MANON GALY

Sabato 3 agosto 2024 alle 20:30.

Basilique Notre Dame

Av Jean Médecin



NICE CLASSIC FESTIVAL

FINO AL 11 AGOSTO 2024

Cloître du Monastère de Cimiez

Place Jean-Paul II



THÉÂTRE IMMERSIF – GATSBY À NICE

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



EXPOSITION : CHAGALL POLITIQUE – LE CRI DE LA LIBERTÉ, ESPOSIZIONE

FINO AL 16 SETTEMBRE 2024

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. AU-DELÀ DES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION : OUTILS, ENTRE ART ET SCIENCE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Roquebrune C@p Music - "Jilly Jackson fait revivre les années 80"

Giovedì 1 agosto a 21:00

Esplanade Jean-Gioan



Spettacolo individuale - Franjo

Venerdì 2 agosto a 21:00

Parc du Cap Martin



Le pan-bagnat de l'été

Venerdì 2 agosto da 10:00 a 13:00

Place du marché - Carnolès Espace Joséphine-Baker



Festival de théâtre - Tartuffe interdit

Sabato 3 agosto a 19:30

Village Château de Roquebrune



Processione votiva del 5 agosto

Lunedì 5 agosto a 16:30

Village de Roquebrune



Roquebrune C@p Music - "Tobacco Road"

Martedì 6 agosto a 21:00

Esplanade Jean-Gioan



Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT DALMAS LE SELVAGE

PÈLERINAGE NOTRE DAME DU TRÈS-HAUT

Sabato 27 luglio 2024 dalle 9 alle 13.

Rassemblement et pèlerinage Notre Dame du Très Haut

10h Départ du pèlerinage

11h Messe aux sources de la Tinée

Route de la Bonette



SAINT ETIENNE DE TINEE

FÊTE PATRONALE DE ST ETIENNE DE TINÉE

Da venerdì 2 a mercoledì 7 agosto 2024.

Programme

Les animations sur la place sont sous chapiteau.

Vendredi 2 août

21h30 Lancement de la fête patronale : Bénédiction des feux et embrasement du clocher animé par tous les fifres et tambours des contrées

Samedi 3 août

7h Aubades aux alentours animées par les groupes "Lou Charafis", "Lascours" et "li fa pas caut"

14h Concours de boules carrées (doublettes arrangées) organisé par Le Rocher du Soleil

18h Allocutions des autorités sur la place, apéritif d'honneur offert par la municipalité

22h Feu d'artifice

22h30 Grand bal animé par l'orchestre Rockline Orchestra

Dimanche 4 août

7h Aubades à la population animées par les groupes "Lou Charafis", "Lascours" et "li fa pas caut"

9h Challenge Anoge-Pasquier (concours de boules en triplettes arrangées place San Ment) organisé par Lou Ben Manja (à gagner 500€ + mises+ vin et charcuterie)

11h Grande messe chantée par la Chorale et Procession

12h Cérémonie au Monument aux Morts, apéritif offert par la municipalité

15h Animation musicale à l'hôpital saint Maur

16h Bal musette sur la place sous chapiteau animé par "Audrey et ses musiciens"

21 Grand bal animé en première partie par "Pistou Connexion" et en seconde partie par DJ By Agora Vision

Lundi 5 août

11h Journée champêtre au Plan d'eau (buvette, venet de pan-bagnats et socca)

14h Les jeux du Plan d'eau

16h Inscription des enfants costumés au Plan d'eau

16h30 Grand défilé des enfants costumés au Plan d'eau

22 h Grand bal costumé animé par DJ Flo X Mikasax

Mardi 6 août

20 h Traditionnel Repas Spectacle sur la place

Menu Barbecue Argentin (entrée Choripan, plat Viande en sauce accompagnée de rusticas, dessert Pancake à la confiture et spéculos + 1/4 vin ) Adulte 30€ Enfant 15€

Spectacle brésilien animé par le groupe Mezcla Paca et cie Show Brasil

attention places limitées et réservation obligatoire 06 45 21 48 07

Mercredi 7 août

Tournoi de contrée Organisé par Les Copains de la Tinée, salle des fêtes avec buvette et restauration rapide sur place.

Bonne fête patronale à Saint Etienne de Tinée !

Le Village



EXPOSITION “LA VIE DANS LES ALPES-MARITIMES IL Y A 245 MILLIONS D’ANNÉES”

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Chiuso mercoledì, sabato e domenica.

Salle des fêtes



SAINT JEAN CAP FERRAT

LA GRANDE NUIT VÉNITIENNE

Sabato 3 agosto 2024 alle 21:30.

21h30 - Défilé dans le village et sur les quais du port

22h30 - Feu d'artifice

23h - Bal (jusqu'à 1h)

Dans le village



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD

FINO AL 27 AGOSTO 2024

tutti i lunedì e martedì dalle 20 alle 0.

Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION EN PLEIN AIR “CAP SUR L’ART !” D’ALFRED BASBOUS

FINO AL 13 OTTOBRE 2024

Dans le village



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



SAINT JEANNET

LAURENT BARAT – ECRAN TOTAL

Sabato 3 agosto 2024 alle 21.

06640 Saint-Jeannet

FRANCIA



SAINT LAURENT DU VAR

EXPOSITION – “NOTRE BERCEAU DANS LES ÉTOILES”

FINO AL 03 SETTEMBRE 2024

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAINT MARTIN VESUBIE

FÊTE DU PAIN

Da venerdì 2 a domenica 4 agosto 2024 dalle 9 alle 19.

Rue du four en fête et fête du pain

2 AOUT

Grand repas populaire dans la rue du four communal au son des musiciens d'Alma Latina. La réservation et le réglement des places s'effectuent à l'office de tourisme - 04.93.03.21.28.

Place du général de Gaulle



CONCERT APÉRO-JAZZ AVEC JAZZ ANATOLE

Mercoledì 7 agosto 2024 dalle 18 alle 20.

Concert apéro-jazz avec Jazz Anatole

place du général de Gaulle



EXPOSITION – “AMITIÉS”

FINO AL 7 AGOSTO

Salles de la mairie

Place du Général de Gaulle



CONCERT – “LE BACHAS BAND”

Sabato 10 agosto 2024 dalle 18 alle 19:30.

Place du Général de Gaulle



VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Durée de la visite : 1h

Lieu-dit Pra de la Majou



VISITES GUIDÉES DU VILLAGE

FINO AL 12 SETTEMBRE 2024

tutti i giovedì dalle 16 alle 17:30.

Place du général de Gaulle



SOSPEL

Festival Les plages du rire : Laurent barat "écran total"

Giovedì 1 agosto a 21:00

Place des platanes



Soirées Estivales "Stephane Delaurme canta C Aznavour"

Martedì 6 agosto a 21:00

Altitudine : 350m

Place des Platanes



TENDE

Festival delle Meraviglie

2 agosto > 3 agosto

Chapiteau école-centre du village



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTE LEVENS

Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

EXPOSITION QUAND LA COULEUR FAIT CHANTER LES MATIÈRES

FINO AL 03 AGOSTO 2024

Salle du Clôt

La Bolline



FÊTE PATRONALE DE LA BOLLINE

Da venerdì 2 a domenica 4 agosto.

Fête patronale de La Saint Donat à La Bolline Valdeblore

Samedi 3 : 15h Messe Église Saint Jacques suivie de la Cérémonie au Monument aux Morts, 17h Discours et apéritif d'honneur.

Animation pour les enfants, concours de boules, repas et bal organisés par le comité des fêtes de La Bolline.

La Bolline



ANIMATION NUIT PAR LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Martedì 6 agosto 2024 dalle 21 alle 22.

Animation nuit : Observation du ciel à l'œil nu et au télescope.

21h parking de La Colmiane

La Colmiane



VENCE

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT ÉLISABETH

Da sabato 3 a lunedì 5 agosto 2024.

Vence



LES SOIRÉES SHOPPING

FINO 27 AGOSTO 2024

tutti i martedì dalle 19 alle 0.

Commerces et artisans ouverts de 19h à 0h00

avenue Marcellin Maurel



ETOILES GRANDEUR NATURE

FINO AL 27 SETTEMBRE 2024

Agosto

Vendredi 2 août – 21h

Mercredi 7 août – 21h

Vendredi 9 août – 21h (Nuit des étoiles)

Mardi 13 août – 21h (Nuit des Perseides)

Mercredi 28 août – 21h

Vendredi 30 août – 21h

Settembre

Vendredi 6 septembre – 20h

Vendredi 20 septembre – 20h

Vendredi 27 septembre – 20h

Tarifs (hors frais de gestion) : adulte = 12€ | enfants entre 6 et 12 ans = 10€ | enfants de moins de 6 ans = gratuit

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

EXPOSITION DE L’ÉTÉ : ESTRID LUTZ ET BENOIT BARBAGLI

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Percorso estivo d'arte contemporanea

Estrid Lutz « Chaos sensible »

Benoit Barbagli « Symphonie sous-marine »

Citadelle et Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert