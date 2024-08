“È scritto sulle stelle”, domani sera quarta serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Quarta serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, mercoledì 7 agosto 2024, alle ore 22 saranno dei “fuochi inglesi” a colorare la Baia.



Presentazione dell'azienda

Sirotechnics è la vincitrice dei campionati inglesi di fuochi d’artificio tenutisi a Southport dal 2009 al 2017. Si è classificata prima su oltre 50 aziende selezionate in una competizione riconosciuta a livello nazionale.

Sirotechnics si distingue nell'arte del Lancework (scrittura e immagini infuocate). Con oltre 20 anni di esperienza, é all'avanguardia nella tecnologia e nella progettazione di fuochi d'artificio con attrezzature di ultima sperimentazione. Sirotechnics utilizza FireOne, la stessa tecnologia utilizzata da Disney per presentare il film “Happily Ever After”.

Tema: “It’s written in the stars”

L'incertezza della vita quotidiana, con gli imprevisti dietro l'angolo e con l’interrogativo costante su quanto ci riservi il futuro, la proposta è di fuggire tra le stelle per una serata magica.

L'osservazione delle stelle risale al 1000 a.C., quando gli astrologi acquisirono conoscenza dei modelli meteorologici, delle formazioni e dei cambiamenti nel cielo sopra di noi. Anni dopo, guardiamo al cielo per momenti di chiarezza, riflessione, intrattenimento e meraviglia.

La composizione musicale di Serena Foyle è progettata per accompagnarci in questo viaggio, lasciare che i pensieri vaghino, immergerci in un'epoca in cui l'ora non ha importanza, ma in cui l’immaginazione può esprimersi liberamente senza sapere cosa ci aspetta.

La musica è un'arte espressiva a sé stante, ha il potere di orientare la mente verso pensieri lontani, allungare o comprimere la percezione del tempo e intrattenere i sentimenti.

Nella baia di Cannes, si associano la musica e il tempo al colore, ai rumori, alle sensazioni e alla rappresentazione fisica delle stelle grazie ai fuochi d'artificio per consentire una fuga artistica e unica in un momento che può essere vissuto solo in questo preciso istante.

Dopo tutto, la percezione di ciò che ognuno vede è personale. Solo la mente conoscerà i pensieri e le emozioni che provoca e il viaggio che ci consente di vivere.





Playlist

Nero – 2808

Cinematic Orchestra – A Promise

Marc et Claude – I Need Your Lovin’ Like The Sunshine

Bob Sinclar – World, Hold On (Children of the Sky)

Haelos – Intro/Spectrum

Tommee Profitt (feat. Fleurie) Mellen Gi Remix – In The End

Faithless – God Is A DJ

Sash! – Encore Une Fois

Parker & Hanson – Gravity

2WEI – Funeral March