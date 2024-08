Monaco, al via l'iniziativa benefica “Les Voiles Blanches"

Da diversi anni il Comune di Monaco partecipa all'operazione “Les Voiles Blanches”, il cui scopo è raccogliere giocattoli e giochi per bambini che saranno donati alla Fondazione Lenval.

Dal 24 agosto al 9 settembre 2024, il Pirata Bianco salperà con la sua barca a vela Skaf tra le Bouches-du-Rhône, il Var, Monaco e le Alpi Marittime per raccogliere le scatole piene di giocattoli.

Dalla vigilia di ferragosto, come l'anno scorso, sono state allestite due cassette per i giocattoli nei siti locali: nella Hall de la Mairie e al Marché de la Condamine. Tutti sono invitati a consegnare un giocattolo o un gioco prima del 9 settembre 2024, ma deve essere nuovo e non incartato.

Per motivi di protocollo igienico in relazione ai bambini ricoverati in ospedale, non saranno accettati giocattoli o giochi di seconda mano.

Si tratta di un'iniziativa di solidarietà che riscuote ogni anno un grande successo, portando un po' di conforto e di evasione ai bambini ricoverati.