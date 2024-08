Cannes saluta Alain Delon: “Le Guépard s’est éteint”

Cannes, capitale europea del cinema, ha accolto con sgomento e partecipazione la notizia della scomparsa di Alein Delon avvenuta ieri.

All’attore era stato dedicato uno dei murales che compaiono sulle pareti esterne dei palazzi.

Questa la reazione di David Lisnard, Sindaco di Cannes, che ha voluto ricordare il percorso artistico dell’attore e il suo legame con la città.



"Oggi il cinema perde una delle sue figure più grandi, una star maschile dall'influenza mondiale che incarnava una certa immagine della Francia nella sua dolcezza di vita e nella sua leggerezza.



Alain Delon dalla carriera straordinaria, era un autodidatta, con un carisma leggendario, una personalità indomabile dalla grazia felina e dagli occhi azzurri che hanno irradiato la 7a arte per più di 60 anni.

La sua carriera iniziò nel 1955 con il film Plein Soleil, ma esplose nel 1960 con l'uscita di Rocco e i suoi fratelli, storia di un pugile angelico, girato con Annie Girardot.



Alain Delon era molto legato a Cannes e al suo Festival, con il quale ha intrattenuto rapporti talvolta complicati. Giunse per la prima volta in compagnia di Jean-Claude Brialy nel 1957 e partecipò al concorso nel 1961 con “Quelle joie de vivre” di René Clément, poi “L'Eclipse” di Michelangelo Antonioni nel 1962, Premio della Giuria, e “Le Guépard” di Luchino Visconti, con Claudia Cardinale, Palma d'Oro 1963.



La sua filmografia comprende più di 90 film con i più grandi registi del suo tempo, come Jean-Luc Godart o Henri Verneuil.

Indimenticabile in “Mélodie en sous-sol” (1963) con Jean Gabin, girato in parte sulla Palm Beach di Cannes, o in “Le clan des Siciliens” (1969) con Lino Ventura.

Ma anche in “Le Samouraï” (1967), “Monsieur Klein” (1976) o “Notre Histoire” (1984) che gli valsero il suo unico César.

E ovviamente “La Piscine” (1969) con Romy Schneider, il suo ruolo più sensuale recitato con un'attrice che resterà per sempre il suo primo grande amore.



Decisivo è stato anche il suo incontro con Jean-Pierre Melville, che ha capito molto presto la complessità dell'attore e darà vita a thriller di grande successo, coniugando l'attore popolare con il personaggio misterioso.



Adorato, ma anche a volte controverso, provocatorio e seducente, con il suo stile burrascoso e ombroso, Alain Delon è stato uno dei volti più belli di tutti i tempi del cinema mondiale e non gli mancava la personalità.

La sua vita romantica ha contribuito a forgiare la sua leggenda.



Amante della vita, Alain Delon ha dovuto sopportare i tormenti del nostro tempo e i suoi eccessi.



Gli piaceva dire che "Sono state le donne che mi hanno amato che mi hanno fatto fare questo mestiere, che mi hanno permesso di avere successo ".

Non ha mai ceduto al politicamente corretto e alle sollecitazioni morali delle neofemministe che avevano organizzato una petizione nel 2019 chiedendo al Festival di “non onorarlo”.



Aveva rarefatto le sue comparse sullo schermo, a partire dagli anni '90, e decise di ritirarsi definitivamente nel 2010.

La sua apparizione al Festival di Cannes del 2019, con gli occhi pieni di lacrime sui gradini e sul palco per ricevere la Palma d'Oro alla carriera, ha onorato l'inverno della sua vita attraverso l'omaggio di un'intera professione, di una famiglia, di un pubblico e di una nazione alla sua icona.

Cannes saluta la scomparsa di questo gigante sacro del cinema, la più emblematica con Jean-Paul Belmondo”.