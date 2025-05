L’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Passione, competenza, preparazione. Sono le qualità di 17 milioni di volontari che operano in tutto il mondo, oltre 160 mila dei quali in Italia, in prima linea sempre, ovunque e per chiunque si trovi in una condizione di difficoltà.

E l’8 maggio, nella Giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è doveroso riconoscere l’impegno attivo di donne e uomini che quotidianamente donano il loro tempo e il loro aiuto a chi è più svantaggiato, accendendo un faro di speranza.

La ricorrenza è fissata in onore del fondatore del Movimento Internazionale della Croce Rossa, Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno e primo Premio Nobel per la Pace, nato in questo giorno del 1828.

È inoltre una ricorrenza che vuole ricordare i 7 principi fondamentali che guidano l’operato dei volontari (Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità) e un’occasione per sottolineare la forza dell’unione tra persone che aiutano persone, sia durante le emergenze più visibili sia nel silenzio della vita quotidiana.

Il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa costituisce la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Nel corso della sua storia, iniziata nel lontano 1863, l’attività internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è stata insignita di 3 Premi Nobel per la Pace, nel 1917, 1944 e 1963.