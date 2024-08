Da Monaco all'Italia, l'universalità dell'artista Houda Bakkali è senza limiti

L’artista Houda Bakkali presenta per James Magazine il suo nuovo lavoro, “Universalità”. Un’opera che si concentra sugli elementi comuni del suo lavoro: la bellezza, il colore, la serenità, la gioia e l’entusiasmo per la vita, lo sguardo pieno di speranza e l’animo festoso che cerca di conquistare attraverso il dinamismo e la creatività. Fare del semplice il più grande valore universale, unico e senza tempo. L’arte che parla da sola.

“La cosa più complessa è rendere le cose facili. Creare discorsi comprensibili. Creare opere comprensibili e accessibili. Per tutti. Conquistare e perdurare nella memoria di tutti. Questo è il mio lavoro. Fare arte che sia facile da capire e difficile da dimenticare. Un’arte che non sia effimero, ma eterno. Nella mia nuova serie Universalità le scene si reinventano continuamente, fondono serenità, sensualità, passione, mistero, eredità e futuro nelle loro diverse versioni, creando una narrazione che cresce e crea sinergie, sono opere che sono in tutti gli spazi, con tutti i pubblici, a tutte le ore e in tutti i momenti” commenta l’artista.

“Quando sembra che la festa sia finita, tutto ricomincia ed è ancora più bello di prima. La festa continua. È per sempre. È per tutti. Quest’opera rappresenta l’universalità, la festa, la bellezza e l’anima. Come la rivista James. Un mezzo esclusivo, fatto di eccellenza, esperienze indimenticabili, dinamismo e serenità, il luogo dei sogni realizzati e lo spazio ideale per l’arte dei sensi, delle destinazioni, dei momenti fatti per l’eternità. Il luogo perfetto per il mio lavoro” ci racconta Houda.

Houda Bakkali sta attualmente sviluppando il progetto “Arte digitale, cultura digitale”, una proposta artistica e informativa che ha portato il suo lavoro, con grande successo, in diverse sedi dell’Alliance Française nel mondo, un’istituzione centenaria fondata nel 1883 da illustri personalità della cultura, della diplomazia e della scienza francese come, tra gli altri, Louis Pasteur, Ferdinand de Lesseps, Jules Verne e Ernest Renan, e che oggi costituisce una delle più grandi reti, non solo di diffusione della Francofonia con una presenza in più di 130 paesi nei cinque continenti, ma è anche un punto di incontro tra culture, simbolo di diversità e impegno per la formazione, l’arte e la cultura. “È molto emozionante poter condividere il mio lavoro, il mio processo creativo e le mie motivazioni negli spazi dell’Alleanza francese e farlo in città diverse come Cali, Antigua, Querétaro, Hyderabad, Nuova Delhi, Abu Dhabi o Cartagena de Indias. Connettersi con tante culture e tante sensibilità, riuscire a creare sinergie e godere della gioia e del coinvolgimento delle persone, del loro affetto e del loro entusiasmo. È stata un’esperienza eccezionale, molto arricchente, molto diversa e soprattutto molto autentica”, afferma Bakkali.

In queste mostre presso l’Alliance Française, arte e creatività si fondono con contenuti informativi sulle sfide dell’arte digitale al di là del lavoro artistico, valorizzandone usi, utilità e opportunità, nonché il potere che le nuove tecnologie hanno di democratizzare l’arte e portarla più vicino al pubblico rompendo le barriere spaziali, temporali e generazionali, rendendolo comprensibile, creando spazi che arricchiscono la tela fisica, che vanno oltre, creando messaggi che uniscono intrattenimento e informazione, creati affinché il pubblico possa immergersi, divertirsi e sperimentare con ciascuno funziona in modi diversi.

“Lavoro da anni con strumenti digitali, che mi permettono di creare progetti più globali e altamente sensoriali. La base del mio lavoro è la tela tradizionale, l’olio e l’acrilico. La tecnologia mi aiuta a rompere le barriere fisiche. Umanizza il mio lavoro nel senso che mi permette di dargli infinite vite, di ricrearlo in infiniti modi, attraverso diverse piattaforme e media. Creo pensando al pubblico, a come connettermi con lo spettatore. Reinventare continuamente ogni opera. Quella versatilità che l’arte digitale mi permette di creare un legame molto speciale con le persone. E, sempre, qualunque sia l’argomento del mio lavoro, cerco di trasmettere una visione piena di speranza e festosa. Mi piace che le persone apprezzino il mio lavoro. Mi affido alla forza, alla bellezza, all’intensità dei colori, dei ritmi, delle persone e delle storie riconoscibili per creare quella parte di spettacolo e spettacolarità, che sorprende, diverte e viene ricordata. Che non finisca mai, come i bei tempi. Mi piace condividere tutto con il pubblico. Tutte le versioni dei miei lavori e anche la migliore versione di ciascuno di essi”, afferma Bakkali.

Con una carriera ampiamente riconosciuta e premiata a livello internazionale, Houda Bakkali è stata la prima artista a tenere due mostre individuali che fondevano arte fisica e realtà aumentata in due aeroporti internazionali, ha anche firmato il primo progetto di realtà estesa sull’opera letteraria più universale, “Don Chisciotte della Mancia”, ha firmato progetti pionieristici sull’arte e sulle nuove tecnologie in settori come quello medico, culturale o educativo. Lavora regolarmente per istituzioni pubbliche e private in tutto il mondo unendo creatività e divulgazione.