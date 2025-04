Renzo Rosso riceverà il Positive Change Award durante la Monte-Carlo Fashion Week

Renzo Rosso, imprenditore, fondatore di Diesel e presidente del gruppo OTB, sarà premiato con il Positive Change Award il prossimo 24 Aprile durante la Cerimonia dei Fashion Awards della Monte-Carlo Fashion Week.

L’evento, che si terrà nel Principato di Monaco dal 22 al 26 Aprile, ospiterà la Cerimonia dei Fashion Awards, che quest’anno celebra il decimo anniversario, nel corso della quale saranno premiati i creativi e le personalità che hanno saputo distinguersi per la loro visione etica ed innovativa. Renzo Rosso, da sempre impegnato nella promozione di una visione di business circolare e n

La Monte-Carlo Fashion Week è un evento di riferimento internazionale, che ha come obiettivo quello di promuovere la creatività e l'innovazione, facendo emergere la nuova generazione di designer e imprenditori che guardano al futuro della moda in modo sostenibile e inclusivo.

L'assegnazione del Positive Change Award a Renzo Rosso sottolinea il suo ruolo pionieristico nell'industria della moda, che ha saputo integrare nella sua visione imprenditoriale valori di responsabilità e creatività. Il suo impegno è diventato una fonte di ispirazione per molti, sia all'interno che all'esterno del settore.

La Monte-Carlo Fashion Week 2025 si prospetta così come un evento molto atteso, un’occasione per celebrare il meglio della moda e dell’innovazione, con un focus particolare su chi, come Renzo Rosso, lavora per costruire un futuro migliore e più responsabile.