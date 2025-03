Nizza, la Street Art s’impone in città (Foto)

La città di Nizza è impegnata a rendere l’arte accessibile a tutti, installando opere, comprese quelle di street artist, nello spazio pubblico.

I muri grigi si colorano rendendo gioiosi e accattivanti molti angoli della città.



Oggi, numerose opere urbane possono essere ammirate a Nizza grazie a talentuosi artisti come Artmor, Jen Miller, Brian Caddy, Otom, Faben, César Malfi ed Eric Garence e contribuiscono a creare veri e propri percorsi artistici.



Da ovest a est, da Place Masséna a Malausséna, passando per Jean Médecin, dal cuore del quartiere Est di Nizza fino alle “Puces” del Porto, la street art veste i muri della città.





Il 109, sede dell’associazione Whole Street, è il centro creativo di questa forma d’arte, ospitando molte opere, tra cui quelle dell’artista parigino Speedy Graphito, realizzate durante la sua residenza artistica nel 2022.



La città di Nizza esplora questa forma d’arte mettendo a disposizione spazi dedicati che cambiano con le stagioni.

Tra questi:

Un primo muro in Boulevard Verany, realizzato dal collettivo Whole Street;

Un secondo, in Avenue du XVème Corps, frutto del lavoro di 11 artisti;

Un altro ancora, creato in collaborazione con i giovani del quartiere Las Planas, situato nel campo da basket di Animanice.

La street art a Nizza comprende anche un muro di espressione fotografica in Avenue Désambrois, che quest’anno si è vestito dei colori degli oceani con stampe in grande formato dei fotografi Greg Lecoeur e Jean-François Maccario.



La varietà di queste opere urbane rende Nizza un vero e proprio museo a cielo aperto.



La città ha raccolto tutta questa ricchezza creativa e grafica in una pagina dedicata sul suo sito web ( clicca qui ), dove vengono presentati i principali artisti, i progetti e le novità artistiche.





Questa pagina consentirà inoltre di raccogliere le candidature per progetti di street art e offrirà un indirizzo email per favorire la comunicazione tra la città e gli appassionati di questa forma d’arte.



La street art a Nizza è ora disponibile anche sui social media, con la creazione di una pagina Facebook e una pagina Instagram.