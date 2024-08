Vaiolo delle scimmie: Cristian Estrosi attiva a Nizza l’Agenzia di Sicurezza Sanitaria

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale a causa della circolazione attiva del Mpox clade 1 in Africa centrale: si tratta dell’infezione meglio conosciuta come il vaiolo delle scimmie.

Ad oggi in Francia non è stata registrata alcuna contaminazione da parte del clade 1: la principale fonte di trasmissione identificata è la Repubblica Democratica del Congo.

Il rischio complessivo di infezione con la variante MPXV clade 1 per la popolazione generale dell’Unione Europea è attualmente considerato basso.



La città di Nizza aveva dimostrato la sua efficienza e agilità logistica durante la pandemia di Covid-19 e allo stesso modo, era stata pioniera nel luglio 2022, aprendo, dall’inizio dell’epidemia di vaiolo delle scimmie, 140 posti di vaccinazione giornalieri.



Christian Estrosi, ha deciso di mettere in allerta l’Agence de Sécurité Sanitaire, Environnementale et Gestion des Risques nonché la Direzione della sanità della città di Nizza in dipendenza anche dell’attrattività turistica del territorio e della presenza di un aeroporto internazionale.

Le azioni da intraprendere saranno adattate in base alla situazione sanitaria, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Universitario di Nizza.





Casa è il Vaiolo delle scimmie

Il vaiolo delle scimmie è una malattia causata da un virus: si tratta di una zoonosi virale, cioè di un virus che può essere trasmesso all’uomo dagli animali. Può anche essere trasmesso da persona a persona. È una malattia infettiva contagiosa soggetta a denuncia.



Quali sono i sintomi della malattia

I primi sintomi compaiono dopo un periodo di incubazione compreso tra 5 e 21 giorni (più spesso tra 6 e 13 giorni).

I sintomi di solito durano dalle due alle quattro settimane, ma potrebbero richiedere più tempo per scomparire nelle persone con un sistema immunitario indebolito.



I sintomi tipici del vaiolo delle scimmie sono:

Sfogo

Febbre

Mal di gola

Mal di testa

Dolore muscolare

Mal di schiena

Mancanza di energia

Linfonodi ingrossati



In alcune persone, l’eruzione cutanea è la prima manifestazione della malattia, ma in alcuni casi possono comparire prima altri sintomi.



L'eruzione cutanea inizia come una lesione piatta che poi si trasforma in una vescica piena di liquido che può essere pruriginosa o dolorosa. Man mano che la lesione guarisce, forma una crosta che si secca e alla fine cade.



Alcune persone possono avere solo una lesione o un piccolo numero di lesioni, mentre altre possono averne centinaia o più. Possono comparire in qualsiasi parte del corpo (palmi delle mani, piante dei piedi, viso, bocca, genitali, ecc.).



Come viene trasmesso

Il vaiolo delle scimmie è trasmissibile per contatto diretto con lesioni cutanee o con le mucose (orali, genitali, congiuntivali), goccioline respiratorie di una persona infetta durante il contatto prolungato o la condivisione di biancheria, stoviglie, giocattoli sessuali, ecc.

Rapporti sessuali, con o senza penetrazione, qualunque sia l'orientamento sessuale, soddisfacendo così tutte le condizioni di contaminazione.

I preservativi non proteggono dal virus del vaiolo delle scimmie, perché sono contagiose (per contatto) anche le lesioni presenti all'esterno delle mucose genitali e anali.



Per quanto tempo una persona infetta è contagiosa

Una persona malata può essere infettata dalla comparsa dei sintomi fino alla guarigione delle lesioni, il più delle volte tra le 2 e le 4 settimane.



Quali sono le persone a rischio

Chiunque abbia uno stretto contatto fisico con qualcuno che mostra sintomi di vaiolo delle scimmie o con un animale infetto è ad alto rischio di infezione.



È probabile che le persone vaccinate contro il vaiolo abbiano una certa protezione contro il vaiolo delle scimmie.

Il rapporto sessuale, con o senza penetrazione, soddisfa tutte le condizioni di contaminazione.



In caso di sintomi o contatto rischioso con una persona infetta

Rivolgersi al medico o ad un CEGIDD (centro gratuito di informazione, screening e diagnosi delle infezioni da HIV, epatite virale e IST) per la diagnosi della malattia.

Il supporto viene fornito in città, nella maggior parte dei casi, e tramite teleconsulto, ove applicabile.

È consigliato preparare un elenco delle persone con cui sei stato in contatto che potrebbero essere infette.



Sono infetto, cosa devo fare

Isolamento

Appena possibile e per un periodo di 21 giorni, fino alla guarigione delle lesioni: limitazione delle interazioni sociali e controllo dei rischi di trasmissione.



Misure igieniche

Lavaggio regolare delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi e cura delle unghie per evitare infezioni secondarie.

Utilizzo di guanti per evitare il contatto con la pelle con lesioni cutanee.

Lavare i vestiti, gli asciugamani, le lenzuola e gli utensili da cucina della persona infetta con acqua calda e detersivo.

Pulizia e disinfezione di tutte le superfici contaminate e smaltimento appropriato dei rifiuti contaminati (ad esempio medicazioni).

Indossare una mascherina da parte della persona malata di vaiolo e delle persone in contatto con essa o che maneggiano biancheria da letto, vestiti, ecc.



Trattamento

Si basa sulla prevenzione delle infezioni secondarie, sul trattamento del dolore e sulla prevenzione delle cicatrici antiestetiche.

I sintomi del vaiolo delle scimmie di solito scompaiono da soli senza richiedere alcun trattamento.