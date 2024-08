Ottant’anni fa…Nizza ricorda la “propria” Liberazione

La Città di Nizza commemora, con un programma particolare, gli 80 anni dalla Liberazione propria e della Francia intera.

Un programma ambizioso, organizzato con particolare riguardo ai giovani, alla festa, al patrimonio e alla memoria, che può essere riassunto con la definizione “Mission Libération”.

Le cerimonie consentiranno a tutte le generazioni di partecipare a vari eventi e di aggiungere elementi alla conoscenza della propria storia.





I momenti salienti



Lunedì 26 agosto 2024

Dalle ore 20,30 alle 23,30 - Proiezione del film "La battaglia della ferrovia" - Piazzale della Gare du Sud.

All’epoca era il luogo da dove si partiva alla volta dell'Haut-Pays di Nizza e delle Basses-Alpes. Durante i lavori di restauro della Stazione da Sud, sono stati conservati, sulla facciata, le impronte dei proiettili tedeschi del 28 agosto 1944.

Il film ripercorre la Resistenza dei ferrovieri francesi durante la Seconda Guerra Mondiale e i loro sforzi (sabotaggio di treni e binari) per interrompere il traffico ferroviario durante l'occupazione nazista



Martedì 27 agosto 2024

Ore 18 - Cerimonia in ricordo dell'inizio dell'insurrezione di Nizza e dell'80° anniversario della Liberazione – Palais Stella in boulevard de Cessole 20 - 30° anniversario dell'inaugurazione della targa.

Per l'occasione, due liceali intoneranno Le chant de la Libération di Jouan Nicola.



Ore 20,30 - Concerto “Racconto storico e musicale della Liberazione di Nizza” - Monuments aux Morts

Il concerto si svolgerà sotto forma di una doppia narrazione: la storia di un nonno immaginario che rivela la sua vita al nipote. Nato nel 1900 nel quartiere del Porto, l'innocenza della sua giovinezza fu sconvolta dalla scomparsa del padre nelle trincee della Lorena. Dopo aver studiato al liceo Masséna, si unì a Saint Cyr insieme al giovane Charles De Gaulle che sarebbe poi diventato suo amico. Iniziò allora una vita frenetica, fatta di incontri e missioni indimenticabili: frequentò Joséphine Baker a Parigi, fu a Londra nel 1940 e infine tornò a Nizza e partecipò alla sua Liberazione.



Ore 22: Fiaccolata in occasione dell'80° anniversario della Liberazione di Nizza in ricordo della Resistenza – Monuments aux Morts.

Seconda edizione di questa manifestazione (la prima ebbe luogo nel 1994 in occasione del 50° anniversario della Liberazione) realizzata con la partecipazione di discendenti di famiglie di combattenti della Resistenza, studenti delle scuole superiori di Nizza, giovani del Service National Universel e della Préparation Militaire.





Mercoledì 28 agosto 2024 - 80° anniversario della Liberazione di Nizza

Dalle ore 8 alle 14,30: Circuito della Memoria con, alle 12,45, scoperta della 35a targa del combattente della Resistenza Antoine REVOUL (Angolo Boulevard Carabacel e Avenue Saint Jean-Baptiste) alla presenza dei bambini dei centri ricreativi e degli studenti delle scuole superiori di Nizza che canteranno La Marseillaise e Le Chant des Partisans.

A Nizza, 26 targhe con i nomi dei resistenti morti durante la Liberazione della città sono state collocate sul luogo del loro ultimo combattimento.

Alcune targhe, come quella di Boulevard de Cessole 2, portano diversi nomi.

Ogni anno, il 28 agosto, la Città di Nizza rende omaggio in occasione del circuito della memoria. Questa è la cerimonia patriottica più lunga in Francia che dura 6 ore e mezzo.

Parallelamente al Circuito della Memoria, si terrà in città una sfilata di vecchi veicoli militari.

Partendo da Saint-Laurent-du-Var alle 9 (di fronte al Monumento ai Caduti), i veicoli raggiungeranno poi Nizza percorrendo la Promenade des Anglais fino a Boulevard Gambetta. Dopo Avenue Thiers, percorreranno Avenue Jean Médecin alle 11 e sosteranno in Place Masséna.

Dalle 16:30, partenza per il Monumento ai Caduti passando per Avenue de Verdun e quai des Etats-Unis.

Dalle ore 18 alle 18,30 – Sorvolo di Niza da parte di aerei dell’epoca.



Ore 14,30 - Cerimonia di omaggio ai combattenti della Resistenza a Nizza - Municipio



Ore 17: Inaugurazione della mostra di fotografie inedite – Place Garibaldi. L’esposizione verte su 5 temi: Nizza, città occupata e fortificata, Nizza, città martoriata, l'insurrezione del 28 agosto 1944, Nizza liberata e la memoria della Liberazione. Riunisce 76 fotografie del musée de la Résistance Azuréenne et de l’association Amont.



Ore 18,30: Cerimonia patriottica ufficiale alla presenza di Christian Estrosi – Monuments aux Morts.



Ultima settimana di agosto

Apertura di un centro ricreativo tematico “Patrimonio e dovere di ricordare” - Centro ricreativo Terra Amata - 23 boulevard Carnot.

Il centro ricreativo proporrà attività mirate legate al dovere della memoria con visite a siti storici e partecipazione al circuito della memoria.