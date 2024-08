Il Ministro dell'Interno Lionel Beffre in visita ai Vigili del Fuoco di Monaco

Venerdì 23 agosto, Lionel BEFFRE, nuovo Consigliere di Governo e Ministro dell'Interno, ha visitato i Vigili del Fuoco di Monaco.

Accolto al Centro dei Vigili del Fuoco e del Soccorso di La Condamine dal Tenente Colonnello Maxime YVRARD, Capo dei Vigili del Fuoco, in presenza del Colonnello Tony VARO, Comandante Superiore della Forza Pubblica, ha esordito passando in rassegna le truppe, che indossavano per la prima volta le nuove uniformi da lavoro e da pompiere. Ha poi ricevuto una presentazione dettagliata del centro di gestione degli eventi e delle operazioni di emergenza, dei reparti del personale e delle attrezzature.