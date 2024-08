La riapertura delle scuole si avvicina: via alla pulizia nelle aule delle scuole comunali

Ormai l'inizio dell'anno scolastico è vicino (primo giorno il 2 settembre) e da parte del Comune è incominciata la pulizia delle scuole materne ed elementari del territorio. Dal 21 agosto al 30 agosto, 80 agenti del Servizio ristorazione - Centro gestione personale scolastico (PGPE) hanno lavorato alla pulizia dei locali.

Vengono disinfettati aule, mense scolastiche, giocattoli per bambini, materiale didattico, ecc., per un totale di 2.220 ore di pulizia, effettuate con il metodo di lavaggio per impregnazione consigliato negli ospedali.

Il processo limita la gravosità del compito per gli agenti, riduce il consumo di acqua e prodotti chimici e limita le emissioni nell'ambiente.

Il 2 settembre torneranno a scuola anche 140 agenti PGPE. Ricordiamo che il centro supervisiona i dirigenti degli uffici, i supervisori delle mense scolastiche, i manutentori e i lavoratori polivalenti, nonché Atsem. Vale a dire, personale essenziale per la vita quotidiana delle scuole. Accanto a loro saranno presenti 80 animatori del Doposcuola – Centro Ricreativo Educativo.

Ricordiamo che per usufruire del servizio mensa è necessaria l'iscrizione alla mensa scolastica dal primo giorno di lezione. In assenza di registrazione i bambini non saranno accettati durante la pausa pranzo (gestione e prenotazione pasti, rischio allergie alimentari, ecc.).