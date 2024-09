Roquebrune Cap-Martin si prepara a festeggiare l'80° anniversario della Liberazione

Il Comune attribuisce una particolare importanza alla storia per le generazioni future. I veterani sono regolarmente invitati a parlare nelle scuole per condividere le loro esperienze., spiegando il significato di ogni commemorazione e assicurando la trasmissione della nostra storia collettiva.

Questa iniziativa, lanciata alla fine dell'anno scolastico, ha permesso agli alunni della CM1- CM2 di esprimersi artisticamente su questo episodio significativo della storia locale. I disegni e gli affreschi saranno esposti in edifici pubblici per continuare il tributo fino alla fine dell'anno scolastico.

Le cerimonie di deposizione delle corone avranno luogo al mattino in Piazza Tolosano a Saint-Roman, a La Tranchée e al monumento ai caduti del Villaggio.

Programma del 6 settembre

9.30-18.00: Mini-tour gratuiti del Forte di Cap Martin

Per celebrare questa occasione speciale, la Città, in collaborazione con AMICORF, offre una visita gratuita del forte per tutto il mese di settembre, dando ai visitatori l'opportunità di scoprire o riscoprire il sito emblematico in un contesto storico.

Inoltre, una mostra fotografica dedicata alla Linea Maginot, alla Battaglia delle Alpi e al dopoguerra e alla Roquebrune del dopoguerra. I visitatori avranno l'opportunità unica di vedere alcuni manufatti storici, tra i quali un cannone anticarro Pak 36 e una moto cingolata statunitense Weasel. (sabato 6 dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - Durata 20 minuti). Non è necessaria la prenotazione. Oppure normalmente mercoledì e sabato alle 14.30 nel mese di settembre - Durata 2h15 ma con prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio del Turismo.

- 18.00 - 19.15: Parata musicale e sfilata di veicoli militari Il gruppo Nola James Quarter animerà le strade di Roquebrune-Cap-Martin con una parata festosa, accompagnata da veicoli militari che rievocano le ore gloriose della ore gloriose della Liberazione.

- 19.30: Concerto della Lyre Roquebrunoise

La serata proseguirà con un concerto della Lyre Roquebrunoise, seguito dall'apertura dei carrelli gastronomici per soddisfare tutte le vostre voglie gastronomiche. In Piazza du marché, con accesso libero

- Ore 21.00: Ballo della Liberazione organizzato da Olivier Jude su Place du marché, accesso libero

Parallelamente ai festeggiamenti, la Città di Roquebrune-Cap-Martin ha intrapreso diverse iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dovere di ricordare:

- Illuminazione degli edifici pubblici (castello, municipio, Fort du Cap) in blu, bianco, durante il mese di settembre, simboleggiando l'unità nazionale e la libertàlibertà.

- A fine agosto, distribuzione ai negozianti di un kit di comunicazione comprendente manifesti e bandiere ai commercianti. Il kit consentirà loro di decorare le vetrine in modo che tutta la città possa mostrare con orgoglio i colori della Francia in questo giorno memorabile.

- Conferenza sulla liberazione di Roquebrune-Cap-Martin da parte di M. VOLPI martedì 10 settembre alle 18.00 presso l'Hôtel de la Ville (ingresso libero).

Il Comune di Roquebrune-Cap-Martin invita tutti i residenti e i visitatori a partecipare alle celebrazioni.