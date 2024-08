Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Mostre ed esposizioni

Fino al 31 agosto 2024 - Exposition Samouraï, l'empreinte des guerriers- Médiathèque Albert Camus

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso



AURON

Etape de la Haute Route - Competizione sportiva

Venerdì 30 agosto 2024.

Auron è una tappa della Haute Route, che offre la possibilità di percorrere strade magnifiche e mitici passi di montagna in un gruppo di ciclisti appassionati.

Centre station



Course de carrioles

Dal sabato 31 agosto a domenica 1° settembre 2024 dalle 10 alle 16.

C'est la 10ème édition de la course de carrioles dans la station d'Auron. ambiance assurée.

Route du Puy d'Auron



BEAULIEU SUR MER

Fiera dell’antiquariato, del design e dell’arte contemporanea

Dal 31 Agosto aLL'8 Settembre 2024

Una selezione di espositori provenienti dalla Francia e dall'Europa parteciperà a questo evento: arte, gioielli, design, mobili industriali, vasellame, carta antica, argenteria, antiquariato, arte primitiva...

Port de plaisance

bd Maréchal Leclerc



Mostra di Evamarc’h – L’atelier Beaulieu-sur-Mer

Dal 03 al 28 Settembre 2024

L'Atelier - Beaulieu-sur-Mer

50 bd Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

80° anniversario della liberazione di Beausoleil

Martedì 3 settembre da 09:30 a 12:00

Mairie de Beausoleil 27 boulevard de la République



BREIL SUR ROYA

Festival Les reflets du lac - Concert François Feldman

Venerdì 30 agosto da 21:00 a 23:30

Chapiteau Espace Loisirs



Festa di San Bernardo

30 agosto > 31 agosto

Musica folcloristica/regionale

Chapiteau Espace Loisirs Tour du Lac



Carnaby Street Summer Party, Beattles and Stones, In fuga

Sabato 31 agosto da 21:00 a 23:00

Chapiteau Espace Loisirs



CAGNES SUR MER

JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

Fino al 13/09/2024, tutti i venerdì.

La ville de Cagnes-sur-Mer vous donne rendez-vous dans le cadre unique du Haut-de-Cagnes sur la place du Château pour les soirées d’été "Jazz au Château"

30/08 : Cathy Heiting quintet

06/09 : Smoking jive

13/09 : En jazzimini trio

Place du château - Haut-de-Cagnes



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



CANNES

Animations, Nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert

Giovedì 29 agosto 2024 dalle 19 a mezzanotte

Boulevard Jean Hibert, Cannes



PAGES À LA PLAGE 2024

Une bibliothèque face à la mer

Fino a venerdì 30 agosto 2024

Horaire(s) :

De 10h à 13h et de 14h à 17h45

plage Zamenhof, boulevard de la Croisette (avant le jardin de la Roseraie), Cannes



Événement sportif, Pelote basque - Challenge Cup - Demi-finale

Grand Chistera

Venerdì 30 agosto 2024 ore 21

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



Animations, Le Bal Punk

Sabato 31 agosto 2021 a partire dalle 16

Terrasse Riviera

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Événement sportif, Cannes Showdown

Da sabato 31 agosto a domenica 1° settembre 2024

Horaire(s) :

Samedi 31 : de 8h à 20h

Dimanche 1er : de 8h à 18h

Palais des Victoires

2 avenue Maurice Chevalier



ANIMATIONS, LUNA PARK

Fino a sabato 31 agosto 2024

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Parking Coubertin

7, avenue Pierre Poési



EXPOSITION, DESSUS DESSOUS - JULIEN DES MONSTIERS

Fino a domenica 22 settembre 2024

Horaire(s) :

Mai et juin

Mar - Dim : 10h - 13h et 14h - 18h

Juillet à septembre

Tous les jours : 10h - 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, ODETTE DOMERGUE

Fino a domenica 22 settembre 2024

Tous les jours de 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, L'ÉVASION DU MARÉCHAL BAZAINE

Fino al 30 settembre 2024

Tous les jours de 10h à 17h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, BOTTLED SEA 2124

L'univers plastique de George Nuku

Fino a domenica 17 novembre 2024

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CAP D'AIL

HANDIPLAGE

FINO AL 01 SETTEMBRE 2024

Insignita del marchio Handiplage nel 2015, la spiaggia del Marquet è accessibile alle persone a mobilità ridotta tutti i giorni dalle 10.40 alle 18.00.

Plage Marquet

Avenue Plage Marquet



ANIM’ÉTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Plage Marquet

Avenue de la plage Marquet



ISOLA

Settimana multisport

Fino a venerdì 30 agosto 2024.

Isola 2000



LE BROC

EXPOSITION DE STÉPHANE BOLONGARO: “TOTOR”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2024

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. tranne 14 luglio e 15 agosto.

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



LEVENS

Fête Patronale de la Saint Antonin

Fino al 02 Settembre 2024

Vendredi 30 Soirée Dj - 21h. Entrée gratuite

Samedi 31 Grand Bal Orchestre Baie des Anges- 21h. Entrée gratuite

Dimanche 1er septembre

10h Jeux des enfants à la Colline

11h Course du Sargier

15h Après-midi récréative des enfants

Lundi 2

5h Réveil aux sons des fifres, tambours et mourtaïrets

9h30 Grand-Messe avec l’Offerte du coq

12h Allocutions des autorités

15h45 Procession

17h Réception

Levens



MENTON

Venerdì 30 agosto da 10:45 a 13:00

Balade gourmande autour du citron de Menton

Visita guidata e/o commentata

Gastronomia

Menton



Visita guidata alla mostra Claude Como, Sweet Symphony.

Fino al 21 settembre 2024

Galerie des musées Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Mostra "Claude Como, Sweet Symphony

Fino al 21 settembre 2024

Arte contemporanea

Galerie des musées Palais de l'Europe 8 avenue Boyer



Visita guidata: Giardino del Palais de Carnolès

Palais de Carnolès 3 Avenue de la Madone



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata: giardino della Serre de la Madone

Fino al 340 settembre 2024

Martedì - 10:30 - 12:00

Giovedì - 10:30 - 12:00

Domenica -15:00 - 16:30

Jardin Serre de la Madone 74 Rte du Val de Gorbio



A Casa dou Païgran - Mostra: Mentone nel tempo

Tradizione e folclore

Fino al 20 ottobre 2024

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires 5 rue Mattoni 06500 Menton



La Citronneraie ©

Visita guidata e/o commentata

Ogni giovedì dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024

La Citronneraie



Visite guidée de l'exposition "Le Château des illusions"

Fino al 18 novembre

Aperto il lunedì e il sabato

Musée Jean Cocteau—le Bastion Quai Napoléon III



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Musée du Bastion Jean Cocteau Quai Napoléon III



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



MONACO

Concert - "Joyce Moreno"

Da venerdì 30 alle 21h a sabato 31 agosto 2024

La Note Bleue

Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace



McDonald's Ligue 1 - "AS Monaco - RC Lens"

Domenica 1 settembre 2024

Stade Louis II

7, avenue des Castelans



Exposition photos - "Monaco et le Tour de France"

Fino a sabato 31 agosto 2024

I Giardini Saint Martin

Avenue Saint-Martin



Gastronomy - "ZIA Pop-Up Restaurant"

Fino a sabato 31 agosto 2024, dalle 19h alle 22.30

Hotel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone



Exhibition - "Turner: the Sublime Legacy"

Fino a domenica 1 settembre 2024, dalle 10h alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Pasolini in Chiaroscuro"

Fino a domenica 29 settembre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Concrete beaches, artificial landscapes"

Fino a lunedì 30 settembre 2024

Collect|MC

20 Bd de Suisse



Exposition - "Les Géants des Glaces"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Ice Giants"

Fino a domenica 6 ottobre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "Miquel Barceló, Oceanographer"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Environment - "Monaco Zero Cigarette Butts"

Fino a domenica 13 ottobre 2024

Principato di Monaco



Gastronomie - "150 ans des Caves de l'Hôtel de Paris"

Fino a giovedì 31 ottobre 2024

Monte-Carlo SBM Resort

Principauté de Monaco



Exposition - "Lascaux à Monaco"

Fino a giovedì 21 novembre 2024

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

THÉÂTRE IMMERSIF – GATSBY À NICE

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



La Méprise de Marivaux – Théâtre

Martedì 3 settembre 2024 alle 19.

Il Théâtre National de Nice si reca allo Château de Crémat per una rappresentazione eccezionale di “La Méprise” di Marivaux, diretta da Muriel Mayette-Holtz.

Con Bénédicte Allard, Élise Clary, Alexandre Diot-Tchéou, Gérard Holtz, Muriel Mayette-Holtz, Laurent Prévot e Romain Pelsez (musicista), questo atto unico esplora incomprensioni romantiche e scambi di identità tra due sorelle.

La Méprise de Marivaux esplora i temi dei rapporti tra fratelli e delle incomprensioni romantiche tra due sorelle, illustrando delicatamente il gioco delle apparenze e dei sentimenti. Incomprensioni e scambi di affetto alla fine rivelano la verità, permettendo a ciascuno di ritrovare il posto che gli spetta.

Château de Crémat

442 Chemin de Crémat



Crossover Festival

Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre 2024.

Il Crossover Festival offre un'esperienza unica e coinvolgente, fondendo musica, cultura locale e creatività nel cuore della splendida città di Nizza.

Per la sua quindicesima edizione nel 2024, il Crossover Festival promette un vero e proprio crossover di estetiche, luoghi e generi. Dal Théâtre de Verdure alla Plage Amour, passando per gli spazi creativi del 109, il festival si estende su 4 giorni di festa per celebrare il suo anniversario con un'edizione eccezionale.

Il Théâtre de Verdure ospiterà due giornate dedicate al rap e all'electro il 4 e il 5 settembre, mentre il 109 si occuperà del festival il 7 e l'8 settembre con un festival su tre palchi e una serata gratuita.

Théâtre de Verdure

Espace Jacques Cotta

Promenade des Anglais



EXPOSITION : CHAGALL POLITIQUE – LE CRI DE LA LIBERTÉ, ESPOSIZIONE

FINO AL 16 SETTEMBRE 2024

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



EXPOSITION : OUTILS, ENTRE ART ET SCIENCE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. AU-DELÀ DES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION BERTHE MORISOT À NICE, ESCALES IMPRESSIONNISTES

Fino al 29 settembre 2024, ogni giorno.

La mostra fa parte del programma pluriennale del Musée des Beaux-Arts, che esplora la realtà e la qualità della scena artistica di Nizza, città cosmopolita per eccellenza durante la Belle Epoque.

L'opportunità di realizzare un progetto di questa portata è nata dall'iniziativa del Musée d'Orsay "150 anni di Impressionismo", legata alla mostra Paris 1874: Inventing Impressionism, che celebra questo anniversario fondamentale.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : MIRÓMATISSE. PAR-DELÀ LES IMAGES

FINO AL 29 SETTEMBRE 2024

La Fundació Joan Miró di Barcellona e il Musée Matisse di Nizza hanno unito le forze per organizzare una mostra dedicata al rapporto tra le opere di Henri Matisse e Joan Miró.

Partendo da una panoramica biografica, la mostra ripercorre i momenti decisivi in cui la visione comune dei due artisti è stata particolarmente produttiva: l'esplorazione del fauvismo da parte di Miró tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Quaranta e lo stimolo fornito a Matisse dall'opera di Miró a partire dalla metà degli anni Trenta.

La mostra presenta le loro pratiche comuni, contrapponendo l'assassinio della pittura di Miró all'estetica decorativa di Matisse: libri illustrati, grandi composizioni monumentali e un "faccia a faccia" finale tra grandi opere di valore testamentario di ciascuno dei due artisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – PETITE HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ – QUAND LES LEGO® S’EN MÊLENT

Fino al 10 novembre 2024

Il Museo vi invita a una passeggiata naturalistica attraverso la pianura e la costa per scoprire i "tesori" di biodiversità di questa regione, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi per metà marini e per metà alpini.

La mostra è concepita come una passeggiata naturalistica dalla costa alle Midlands, alla scoperta dell'incredibile biodiversità della nostra regione, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi. Un tesoro naturale ricco ma fragile. Sono esposti mammiferi (lupi, caprioli, cinghiali, camosci, ecc.), uccelli (rapaci, trampolieri, passeriformi, ecc.), rettili e insetti, ma anche piante e funghi, oltre a una vasta gamma di minerali, rocce vulcaniche, puddinghe, ecc.

Muséum d'Histoire Naturelle

60, boulevard Risso



ROQUEBILLIERE

Soirées Estivales Spectacle Musical et Revue “GoldNBlack”

Venerdì 30 agosto 2024 alle 21.

Sous le chapiteau

Promenade Jean LAURENTI



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ANDRE DE LA ROCHE

EXPOSITION “LA VIE DANS LES ALPES-MARITIMES IL Y A 245 MILLIONS D’ANNÉES”

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Chiuso mercoledì, sabato e domenica.

Salle des fêtes



SAINT ETIENNE DE TINEE

Les oiseaux du Parc national du Mercantour

Venerdì 30 agosto 2024 dalle 14:30 alle 16.

Maison du Parc

Quartier l'Ardon



SAINT JEAN CAP FERRAT

Les Soirées Estivales – Magic Moments, Concerto

Giovedì 29 agosto 2024 alle 21.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



EXPOSITION EN PLEIN AIR “CAP SUR L’ART !” D’ALFRED BASBOUS

FINO AL 13 OTTOBRE 2024

Dans le village



EXPOSITION EN PLEIN AIR “SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 120 ANS D’HISTOIRE”

FINO AL 17 NOVEMBRE 2024

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

EXPOSITION – “NOTRE BERCEAU DANS LES ÉTOILES”

FINO AL 03 SETTEMBRE 2024

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAINT MARTIN VESUBIE

VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

FINO AL 30 AGOSTO 2024

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Durée de la visite : 1h

Lieu-dit Pra de la Majou



Passage de la Haute Route des Alpes

Sabato 31 agosto 2024 dalle 9:30 alle 11.

Étape 7 : Auron - Nice (121.9km)

Village



EXPOSITION PHOTOS SUR LE TIBET

FINO AL 1° SETTEMBRE 2024

Salles de la mairie

Place du Général de Gaulle



VISITES GUIDÉES DU VILLAGE

FINO AL 12 SETTEMBRE 2024

tutti i giovedì dalle 16 alle 17:30.

Place du général de Gaulle



SAORGE

Visite profumate

Domenica 1 settembre a 15:00

Culturale

Monastère de Saorge Montée du Père Mattias



TENDE

À vos marques, prêts… Jouez !

Giovedì 29 agosto da 14:00 a 17:00

Maison du Parc 103 avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947

Sabato 31 agosto



La strada del Marguareis

6a edizione della cicloescursione

Sabato 31 agosto



TOURRETTE LEVENS

Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

2ème Rando Gourmande VTTAE - Competizione sportiva

Domenica 1° settembre dalle 9 alle 17.

La Colmiane



VENCE

ETOILES GRANDEUR NATURE

FINO AL 27 SETTEMBRE 2024

Agosto

Vendredi 30 août – 21h

Settembre

Vendredi 6 septembre – 20h

Vendredi 20 septembre – 20h

Vendredi 27 septembre – 20h

Tarifs (hors frais de gestion) : adulte = 12€ | enfants entre 6 et 12 ans = 10€ | enfants de moins de 6 ans = gratuit

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

80° anniversario della Liberazione, Commemorazione

Giovedì 29 agosto 2024 alle 15:30.

15:30: sfilata dei mezzi militari in città

Dalle 16:00 alle 18:00: esposizione di veicoli sulla Cittadella

18:30: cerimonia al Monumento ai Caduti

20:00: concerto in Place A. Pollonnais

Différents lieux dans la ville



EXPOSITION DE L’ÉTÉ : ESTRID LUTZ ET BENOIT BARBAGLI

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Percorso estivo d'arte contemporanea

Estrid Lutz « Chaos sensible »

Benoit Barbagli « Symphonie sous-marine »

Citadelle et Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint-Elme

Place Emmanuel Philibert