Mentone, incontro prescolastico per il personale delle scuole cittadine

Ieri, giovedì 29 agosto, il personale scolastico e i dirigenti del doposcuola hanno effettuato la loro visita prescolare al Palais de l'Europe, alla presenza del sindaco Yves Juhel, dei vicedelegati all'Istruzione e alla Gioventù Sylviane Royeau e Jean-Claude Alarcon, e il nuovo vicedirettore generale dei servizi, Laurent Sémavoine. Lo scopo di questo incontro era quello di accogliere i nuovi agenti, spiegare il ruolo di ciascuno e come funzionano i servizi e presentare gli obiettivi per il prossimo anno.

Erano presenti una sessantina di animatori e direttori di centri del Servizio Extrascolastico e Ricreativo Educativo, oltre ad un buon centinaio di Atsem, agenti ufficiali e manutentori del Servizio Ristorazione e Gestione del Personale Scolastico. In totale, 240 agenti comunali intervengono regolarmente nelle scuole comunali.

Da molti anni la Città partecipa pienamente allo sviluppo educativo dei bambini e dei giovani. Per il prossimo anno ha stabilito nove aree di lavoro che governeranno le azioni dei team. Tra questi figurano la lotta contro le molestie, lo sviluppo dello sport, del benessere e della salute. Ma anche accompagnamento e sostegno alla lettura, cittadinanza e rispetto. Senza dimenticare il proseguimento delle azioni a favore dello sviluppo sostenibile (riciclaggio, energia, acqua, ecc.).

Il 2 settembre torneranno oltre 2.560 alunni nelle 16 scuole materne ed elementari pubbliche della cittadina. In questo contesto ricordiamo che i genitori devono rivolgersi allo Sportello Unico per iscrivere il/i proprio/i figlio/i alle attività di doposcuola, mensa scolastica, centri ricreativi e “Holiday Pass”. A titolo informativo e in via eccezionale, lo Sportello unico riceverà le famiglie senza appuntamento, lunedì 2 settembre e martedì 3 settembre (13 rue de la Marne - 04 92 10 50 38 - 04 92 10 51 19).