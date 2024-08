Il Principe Alberto a Parigi per i Giochi Paralimpici incontra la sindaca Anne Hidalgo [FOTOGALLERY]

Il principe Alberto II di Monaco, nei giorni scorsi è stato a Parigi per i Giochi Paralimpici, anche se il Principato non ha alcuna delegazione ai Giochi. "È una grande opportunità per vedere questi bellissimi atleti, è un esempio di coraggio, determinazione e passione", ha dichiarato il capo dello Stato monegasco per giustificare la sua presenza.

Dopo aver incontrato Emmanuel Macron al Palazzo dell'Eliseo nel pomeriggio del 28 agosto, il principe Alberto II ha avuto un incontro anche con la sindaca di Parigi Anne Hidalgo presso il municipio. Poi ha preso posto nella tribuna ufficiale situata in place de la Concorde per assistere alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici.

All'incontro con la sindaca era presente anche il fotografo Ezio Cairoli che per Montecarlonews ha scattato le fotografie che vi proponiamo nella fotogallery