Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di settembre (Foto)

Anche nel mese di settembre attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.





Eventi

33e Festival d'Art Sacré – Dal 7 al 22 settembre 2024 – Luoghi vari

Da 33 anni, l'associazione del Festival d'art sacré d'Antibes organizza ogni anno il festival di arte sacra riconosciuto nella sua durata per la qualità della sua programmazione e organizzazione, come uno degli eventi più importanti del suo genere a livello internazionale. Il festival è stato il primo a ricevere il marchio «Côte d'Azur France Tourisme». Se i concerti si svolgono principalmente nella cattedrale di Antibes, il

festival investe anche altri luoghi di Antibes pieni di storia come Notre-Dame de la Garoupe e Saint-Bernardin e la cappella Saint-Jea, che mette in evidenza la ricchezza del patrimonio e la magnifica acustica degli edifici della città.





Antibes giorno per giorno

Il 7 e 8 settembre 2024 - 11° Marché de la céramique - Place des Martyrs de la Résistance, ore 10-19 ;

Dal 6 al 8 settembre 2024 - Sensei Festival #6 - Villa Djunah / Beach – Dalle 9 a mezzanotte;

Dal 07 al 22 settembre 2024 – 33° Festival d'Art Sacré - Luoghi diversi , ore 20 ;

Domenica 8 settembre 2024 - Fête jeunesse et sports 2024 - Stade du Fort Carré, ore 10 ;

Lunedì 09 settembre 2024 - Portes ouvertes et Showcase Adama - Les Semboules Antibes – Dalle 16 alle 19,15;

Lunedì 09 settembre 2024 - La Guinguette de la Garoupe - Plateau de la garoupe, ore 18 ;

Dal 12 al 14 settembre 2024 - Classe Moyenne - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30 ;

Il 14 et 15 settembre 2024 - Tournoi national de Tennis de table d'Antibes - Azurarena Antibes ;

Sabato 14 settembre 2024 - Fête des vendanges du Safranier - Place du Safranier, ore 18;

Domenica 15 settembre 2024 - 12è foire "Bio et Local, c'est l'idéal" - Lycée Vert d'Azur, ore 9,30;

Dal 19 al 21 settembre 2024 – Singulière - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30;

Dal 20 al 22 et dal 27 al 29 settembre 2024 - L'Illiade...L'Assaut - Théâtre Antibéa, ore 20,30 ;

Sabato 21 settembre 2024 - 1er Kids trail des Semboules - Parc de loisirs des Semboules, ore 20,30 ;

Sabato 21 settembre 2024 - Journée du Patrimoine - Visite guidée - Antibes Coté Mer, ore 10 ;

Dal 26 al 28 settembre 2024 - Le Grand Départ - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30 ;

Dal 27 al 29 settembre 2024 - 2e édition Festival international Trompettissimo - Conservatoire de Musique, ore 10 ;

Dal 27 al 29 settembre 2024 - Grande braderie de Juan-les-Pins - Baie de Juan-les-Pins, dalle ore 10 ;

Dal 27 al 29 settembre 2024 - 3e salon des loisirs créatifs autour du fil - Espaces Fort Carré, ore 10 ;

Domenica 29 settembre 2024 – Improvisation - Théâtre Antibéa, ore 20,30.

Mostre ed esposizioni

Fino al 27 settembre 2024 - Le partage du sensible - Fondation Hartung-Bergman

Fino al 27 settembre 2024 - Regards croisés sur le Cap d’Antibes - Office de tourisme d'Antibes Lacan

Fino al 29 settembre 2024 - Sportifs !! - Claude Serre - Musée Peynet et du dessin humoristique

Fino al 05 octobre - Exposition Geste Céleste de Nicolas Lavarenne - Remparts et vieil Antibes

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso

Visite guidate